«Βόμβες» για τις αντιλήψεις του πρωθυπουργού της Βρετανίας και τον κορονοϊό, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία, αναμένεται να πετάξει ενώπιον των βουλευτών πρώην συνεργάτης του Μπόρις Τζόνσον. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής Daily Mail.

O Ντόμινικ Κάμινγκς θα καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή του βρετανικού κοινοβουλίου που διερευνά τους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά στην πανδημία του νέου κορονοϊού. Σύμφωνα λοιπόν με την Daily Mail, ο πρώην συνεργάτης του Mπόρις Τζόνσον θα τον κατηγορήσει ότι είναι υπεύθυνος για «χιλιάδες θανάτους», εξαιτίας της απροθυμίας του να επιβάλει έγκαιρα ένα δεύτερο lockdown, όταν το δεύτερο κύμα του κορονοϊού «χτύπησε» την Βρετανία. Επίσης, θα ισχυριστεί – σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα – ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός καθυστέρησε να αντιδράσει τον Φεβρουάριο της περασμένης χρονιάς γιατί ήταν σε «παρατεταμένες διακοπές» με τη σύντροφό του.

Αίσθηση όμως σίγουρα θα προκαλέσει -σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail- ότι ο Μπόρις Τζόνσον, κατά τον Ντόμινικ Κάμινγκς, αναφερόταν στον κορονοϊό ως «Kung-Flu» και είχε προσφερθεί (πριν νοσήσει) να… μολυνθεί live στην τηλεόραση για να «δείξει ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται ο κόσμος».

Ο πρώην σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, Dominic Cummings

Αξίζει να ότι ο όρος «Kung-Flu» που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας για τον κορονοϊό – σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζεται ο πρώην σύμβουλός του – είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο του 2020. Τότε, η πανδημία δεν είχε χτυπήσει ακόμα με την πλήρη της ισχύ τις ΗΠΑ, αλλά είχε ήδη στοιχίσει 40.000 ζωές στην Βρετανία, υπογραμμίζει η Daily Mail. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δεχθεί πολλές επικρίσεις για τη χρήση αυτού του μη πολιτικώς ορθού χαρακτηρισμού, που θεωρήθηκε ως κακόγουστη απόπειρα να αποδώσει ευθύνες για την πανδημία στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο πρώην σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουργού αναμένεται να κατηγορηθεί από συντηρητικούς βουλευτές ότι χρησιμοποιεί την κατάθεση του ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής ως «εκδίκηση» για την απόλυσή του τον περασμένο Νοέμβριο. Η πλευρά πάντως των Εργατικών, όπως σημειώνει η Daily Mail, αναμένεται να εκμεταλλευτεί την κατάθεσή του Ντόμινικ Κάμινγκς, χρησιμοποιώντας την ως ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο ότι ο Μπόρις Τζόνσον μπορούσε να αντεπεξέλθει καλύτερα στην διαχείριση της πανδημίας και να έχουν σωθεί περισσότερες ζωές.

Some of the grenades Dominic Cummings will lob at Boris in explosive evidence to MPs revealed https://t.co/yEfYtTJmuq pic.twitter.com/p0G5a0JoUE