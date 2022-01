Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που δείχνει ένα 5χρονο κοριτσάκι στη Βρετανία να ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, μετά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να συμμετείχε σε διάφορα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ ενώ η χώρα βρισκόταν σε lockdown για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Πρόκειται για την μικρή Layla Somani από το Leicester, η οποία – όπως αναφέρει η Daily Mail – ανέλαβε να εξηγήσει στην γιαγιά και τον παππού της γατί ο Μπόρις Τζόνσον έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Το βιντεάκι έχει «τραβηχτεί» από τους γονείς και όπως φαίνεται η 5χρονη μάλλον κατανοεί το πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό που ίσχυαν στην Βρετανία…

«Ο Μπόρις Τζόνσον είπε σε όλους να μείνουν στο σπίτι αλλά εκείνος εν μέσω lockdown πήγε σε πάρτι. Τώρα δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός και δεν μπορεί να επιστρέψει στην πρωθυπουργική κατοικία γιατί είναι κακός» σχολιάζει η 5χρονη Layla. «Εάν όμως σταθεί τυχερός μπορεί να επιστρέψει και να αναλάβει ξανά τα καθήκοντά του. Θα δούμε αύριο κατά πόσο η τύχη θα είναι μαζί του», προσθέτει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιντεάκι με την 5χρονη Layla Somani έχει κάνει πάταγο στα social media, αφού μέσα σε λίγες μόνο ώρες συγκέντρωσε πάνω από 55.000 προβολές.

«Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γελάμε. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσα είχε κρατήσει στο μυαλό της. Όταν μας μίλησε είπαμε ” θεέ μου”. Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι τα είχε μάθει όλα αυτά τόσο καλά» δήλωσε η μητέρα της 5χρονης, μιλώντας στην Daily Mail. «Πήγε κοντά στους παππούδες της και άρχισε να τους εξηγεί τα νέα. Τότε ο μπαμπάς της, τής είπε “σταμάτα εκεί ακριβώς” και άρχισε να γυρίζει σε βίντεο τον μονόλογό της», συμπληρώνει.

Η 5χρονη Layla, όπως είπε η μητέρα της, έχει μεγάλη αδυναμία στη βασίλισσα Ελισάβετ και πρόσφατα την πήγαν στο Λονδίνο για να δει το παλάτι και την πρωθυπουργική κατοικία, ενώ της εξήγησαν το πώς διευθύνει ο Μπόρις Τζόνσον τη χώρα. Έκτοτε λοιπόν το μικρό κοριτσάκι παρακολουθεί με πάθος της ειδήσεις.

Five-year-old explains how 'naughty' PM got it wrong as Boris insists he didn't know he was breaking the rules https://t.co/SiQnN4ao7p pic.twitter.com/DjvWSsugO5