Ο Μπρους Σπρίνγκστιν στηρίζει Κάμαλα Χάρις: Θέλω πρόεδρο που να σέβεται το σύνταγμα – Τύραννος ο Τραμπ

Στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις στην Ατλάντα βρέθηκε ο Μπρους Σπρίνγκστιν ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την υποψήφια πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εξήγησε στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο γιατί πρέπει να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις και χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «τύραννο».

«Είμαι ο Μπρους Σπρίνγκστιν και είμαι εδώ σήμερα για να υποστηρίξω την Κάμαλα Χάρι και τον Τιμ Ουόλς ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να εναντιωθούμε στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Τζέι Ντι Βανς. Να γιατί», ήταν τα λόγια του.

Είπε στον κόσμο ότι πιστεύει στις αξίες που πρεσβεύει η Κάμαλα Χάρις. «Θέλω έναν πρόεδρο που θα σέβεται το σύνταγμα, που δεν απειλεί, αλλά θέλει να προστατεύσει και να καθοδηγήσει τη μεγάλη δημοκρατία μας, που πιστεύει στο κράτος δικαίου και στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, που θα παλεύει για το δικαίωμα της γυναίκας στην επιλογή και που θέλει να δημιουργήσει μια οικονομία της μεσαίας τάξης που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες μας. Υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές που έχει αυτές τις αρχές: η Καμάλα Χάρις».

“I’m Bruce Springsteen and I’m here today to support Kamala Harris and Tim Waltz for president and vice president. And to oppose Donald Trump and JD Vance. Here’s why — I want a president who reveres the constitution … Trump is running to be an American tyrant … ” pic.twitter.com/5iAfgbhDvN