Ο Νετανιάχου θέλει να παρουσιάσει στον Τραμπ την δική του οπτική για το Ιράν

Ταξιδεύοντας για την Ουάσιγκτον σήμερα Τρίτη 10.02.2026 για να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι σκοπεύει να μεταφέρει τη θέση του Ισραήλ σχετικά με τις συνομιλίες των ΗΠΑ με την Τεχεράνη για τα πυρηνικά.

Πριν επιβιβαστεί στο κυβερνητικό αεροσκάφος «Wing of Zion», ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε στους δημοσιογράφους ότι θα παρουσιάσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «τη δική μας προσέγγιση και τις αρχές μας γύρω από τις διαπραγματεύσεις».

Πρόσθεσε ότι αυτές οι αρχές είναι σημαντικές όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά για κάθε χώρα στον κόσμο «που θέλει ειρήνη και ασφάλεια», αναφέρει το Times Of Israel.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν αρχικά προγραμματισμένο να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα μέσα στον μήνα για να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο, αλλά ζήτησε να επισπευσθεί η συνάντηση για την Τετάρτη 11.02.2026. Κάποιοι το ερμήνευσαν ως ένδειξη ανησυχίας για την κατεύθυνση που μπορεί να πάρουν οι αρχικές συνομιλίες.

Τι αναμένεται να συζητήσουν

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «μια σειρά θεμάτων», μεταξύ των οποίων και η Γάζα, είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την αναχώρησή του. Πρόσθεσε ότι οι συχνές συναντήσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν τη «μοναδική εγγύτητα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και ανάμεσα στους δύο τους προσωπικά.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στους Times of Israel λίγο πριν την απογείωση ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κάνει το ταξίδι «με στόχο να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

«Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πιστεύει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει, όχι μόνο να αποτρέπει το Ιράν από το να επανεξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και να αποκλείει κάθε δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου», είπε ο αξιωματούχος, «αλλά και να περιορίζει τους βαλλιστικούς πυραύλους και να διασφαλίζει τη διακοπή της στήριξης και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τον λεγόμενο Άξονα του Κακού».

Τη Δευτέρα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποφάσισε να επισπεύσει τη συνάντησή του με τον Τραμπ για να τον ενημερώσει αυτοπροσώπως για τα πιο πρόσφατα ισραηλινά στοιχεία πληροφοριών για το Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πηγή κοντά στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, θα δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ενημέρωση που έδωσε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Επέλεξε να την παρουσιάσει ο ίδιος για να βεβαιωθεί ότι ο Τραμπ θα λάβει όλες τις πληροφορίες με ακρίβεια. Η ενημέρωση θα καλύπτει το πυρηνικό και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και τη στήριξή του σε ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή και τη σκληρή καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Η συνάντηση της Τετάρτης θα είναι η έβδομη μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία στις αρχές του 2025 και η έκτη που γίνεται στις ΗΠΑ. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε τελευταία φορά με τον Τραμπ τον Δεκέμβριο στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Πιθανό θέμα της συνάντησης στον Λευκό Οίκο είναι και η εκεχειρία στη Γάζα.

Η εκεχειρία στη Γάζα, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο, βρίσκεται στη δεύτερη φάση της. Αυτή προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, καθώς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ωστόσο, ανώτερα στελέχη της Χαμάς, ανάμεσά τους και ο Χάλεντ Μασάαλ την Κυριακή, συνεχίζουν να δηλώνουν δημόσια ότι η οργάνωση δεν θα παραδώσει τα όπλα της ούτε θα δεχτεί ξένη παρέμβαση στη Γάζα, απορρίπτοντας τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.