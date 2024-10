Ο Νετανιάχου υπόσχεται ανελέητα χτυπήματα σε όλο τον Λίβανο – Πως η Χεζμπολάχ παραβίασε την αεράμυνα του Ισραήλ

Η Μέση Ανατολή φλέγεται και πάλι μετά την αιματηρή επίθεση με drones και ρουκέτες στο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ, που διαπέρασαν την περίφημη αεράμυνα της χώρας.

Το Ισραήλ δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση της Χεζμπολάχ και επιτέθηκε με τη σειρά του τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Δείτε εδώ όσα εξελίχθηκαν σήμερα (14/10/2024) στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε ένα χριστιανικό χωριό του βορείου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, προσθέτοντας ότι διεξάγονται τεστ DNA για να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στο στόχαστρο το χωριό Άιτο αφού ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, στις 23 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, “από την επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στο Άιτο της περιφέρειας Ζγάρτα σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι και 8 τραυματίστηκαν”. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

Στόχος ήταν ένα διαμέρισμα, μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ANI. Ένα στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κτίριο αυτό φιλοξενούσε πολλές οικογένειες εκτοπισμένων από τον νότιο Λίβανο, το προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός σε τουλάχιστον 250 περιοχές της χώρας, με τον κόσμο να προετοιμάζεται για τα καταφύγια.

Η πυροβολαρχία των πανίσχυρων αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων τύπου THAAD των ΗΠΑ θα φτάσει αύριο Τρίτη (15.10.2024) στο Ισραήλ και μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία εντός 24 ωρών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Μετά την επίθεση του Ιράν την 1η Οκτωβρίου 2024, με περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις αεράμυνας των IDF, με μία πυροβολαρχία από THAAD, τα πιο ισχυρά και προηγμένα αντιβαλλιστικά συστήματα που διαθέτουν, μαζί με 100 στρατιωτικό προσωπικό για την επιχειρησιακή λειτουργία και χρήση της.

«Ανελέητα χτυπήματα στη Χεζμπολάχ» υπόσχεται ο Νετανιάχου

O Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ θα χτυπήσει ανελέητα τη Χεζμπολάχ μετά την φονική επίθεση με drone σε στρατιωτική βάση στο Ισραήλ.

Παράλληλα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως τα αντίποινα στη Χεζμπολάχ θα επεκταθούν στη Βηρυτό αλλά και σε όλο τον Λίβανο.

«Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε ανελέητα τη Χεζμπολάχ σε όλα τα μέρη του Λιβάνου – συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού. Το αποδείξαμε πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να το αποδεικνύουμε και τις επόμενες ημέρες», δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση που χτυπήθηκε από drone της Χεζμπολάχ το βράδυ της Κυριακής (13/10/2024).

«Διεξάγουμε μια σκληρή εκστρατεία εναντίον του άξονα του κακού του Ιράν που θέλει να μας καταστρέψει ολοκληρωτικά. Δεν θα τα καταφέρουν. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Πληρώνουμε οδυνηρό τίμημα, αλλά έχουμε τεράστια επιτεύγματα και θα συνεχίσουμε να τα επιτυγχάνουμε.

Θέλω να το ξεκαθαρίσω: θα συνεχίσουμε να χτυπάμε ανελέητα τη Χεζμπολάχ σε όλα τα μέρη του Λιβάνου – και στη Βηρυτό», τόνισε.

Ο φόβος είναι το κυρίαρχο συναίσθημα στη Βηρυτό μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου ενώ όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ «όλοι φοβούνται τι θα γίνει την αποψινή νύχτα. Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό, το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουμε εμείς είναι μια διεθνής αλυσίδα στην οποία διαμένουν πλέον δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο μας ανακοίνωσε σε 48 ώρες θα κλείσει για λόγους ασφαλείας. Μπορείτε να φανταστείτε τι δείγμα είναι αυτό για εμάς, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και συνεργάζονται μαζί μας και μαθαίνουν αυτά τα νέα».

Νωρίτερα η πρεσβεία των ΗΠΑ είπε στους πολίτες της να εγκαταλείψουν άμεσα τη Βηρυτό, ενώ προειδοποίησαν πως δεν υπάρχουν πάντα επιπλέον πτήσεις ώστε να μπορέσουν να φύγουν από την πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Τα drones της Χεζμπολάχ πέτυχαν σημαντικά χτυπήματα στην ισραηλινή αμεράμυνα καθώς κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητα από τα ραντάρ της αντιαεροπορικής άμυνας και να φτάσουν στον κέντρο εκπαίδευσης του στρατού του Ισραήλ.

Τα drones καμικάζι είναι τα Μιρσάτ 1, τα οποία η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί περίπου 2 δεκαετίες και είναι βασισμένα σε ιρανικό μοντέλο.

Το εν λόγω drone μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 κιλά εκρηκτικής ύλης, έχει ταχύτητα 370 χιλιόμετρα και εμβέλεια 120 χλμ.

Αυτό που ερευνούν οι αρχές του Ισραήλ είναι το πως πέρασαν την αεράμυνα της χώρας τα drones καθώς δεν σήμανε συναγερμός όταν έφτασαν στον Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να βρουν εντελώς απροετοίμαστους τους στρατιώτες στην μονάδα που χτυπήθηκε.

Μια απάντηση μπορεί να είναι το γεγονός πως μπορεί να πέρασαν το drone για ισραηλινό καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία με τη σειρά ενημέρωσε τον στρατό για να πάρει την απάντηση πως «είναι δικό μας».

Insane footage of the IDF fighting face-to-face against Hezbollah terrorists in Lebanon.



Heroes, all of them. The world needs to learn from Israel how to deal with radical Islam and terrorist scum.



pic.twitter.com/kkqcjpxTnh