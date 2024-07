Ο Νετανιάχου υπόσχεται σκληρή απάντηση του Ισραήλ για το θάνατο των 12 παιδιών – Αποδοκιμάστηκε από κατοίκους της περιοχής

Το Μαζντάλ Σαμς, τον τόπο στο υψίπεδο του Γκολάν όπου 12 νέοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο από ρουκέτα που προήλθε από τον Λίβανο, επισκέφτηκε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποσχόμενος «σκληρή απάντηση» του Ισραήλ.

«Τα παιδιά αυτά είναι δικά μας παιδιά (…) Το κράτος του Ισραήλ δεν θα αφήσει, και δεν μπορεί να αφήσει, να περάσει αυτό. Η απάντησή μας θα έρθει και θα είναι σκληρή», είπε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, από την ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται ότι είχε κάποια ανάμιξη στο πλήγμα. Αναλυτές πάντως συνηγορούν στην άποψη ότι η ρουκέτα προήλθε από την Χεζμπολάχ, καθώς κανείς άλλος στην περιοχή δεν διαθέτει αυτόν τον τύπο του ιρανικής κατασκευής πυραύλου.

Νωρίτερα σήμερα πάντως ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωναν με πως η κίνηση της Χεζμπολάχ δεν θα μείνει αναπάντητη, διευκρίνιζαν ωστόσο πως το Ισραήλ δεν επιθυμεί να σύρει ολόκληρη την περιοχή σε ολοκληρωτικό πόλεμο,

Δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί στο Ματζντάλ Σαμς διαμαρτύρονταν για την επίσκεψη του Νετανιάχου, πίσω από τις μεταλλικές μπάρες και υπό την επιτήρηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

“Get out! Criminal!”



Netanyahu was chased away by the Syrian residents of Majdal Shams in the occupied Golan Heights, after an Israeli missile killed 12 of their civilians, most of them children.



Netanyahu and his propaganda are not welcome in Syria. pic.twitter.com/xpTdtvV9Gt