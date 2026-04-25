Ο νόμος των 60 ημερών για τους πολέμους των ΗΠΑ και το ερώτημα εάν θα τον σεβαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, οδεύει στον δεύτερο μήνα και πολλά είναι τα ερωτήματα που γεννώνται, εκτός από την παγκόσμια ανησυχία για το τι μέλλει γενέσθαι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να σώσει την εκεχειρία όμως. Ένας αμερικανικός νόμος, βάζει πλαφόν στις ημέρες πολέμου, καθώς χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο, δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60.

Ένας νόμος που θεσπίστηκε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ προβλέπει ότι η χρήση στρατιωτικής δύναμης χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο δεν μπορεί να διαρκεί πάνω από 60 ημέρες. Στην περίπτωση μιας σύγκρουσης με το Ιράν, για την οποία η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν ζήτησε έγκριση, αυτό το όριο συμπληρώνεται την 1η Μαΐου, σύμφωνα με τον νόμο War Powers Resolution, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο τι θα ακολουθήσει, αναφέρει ανάλυση του CNN.

Ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένα βήματα. Πρώτα, μέσα σε 48 ώρες, ο πρόεδρος πρέπει να ενημερώσει το Κογκρέσο όταν στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις και να εξηγήσει τον σκοπό, την έκταση και τη διάρκειά τους. Στην ενημέρωσή του για το Ιράν, ο Τραμπ, όπως και άλλοι πρόεδροι στο παρελθόν, υποστήριξε ότι ενήργησε με βάση τις συνταγματικές του αρμοδιότητες στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής.

Στη συνέχεια, υπάρχει το όριο των 60 ημερών: αν μέσα σε αυτό το διάστημα το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη στρατιωτική δράση, τότε, σύμφωνα με τον νόμο, ο πρόεδρος πρέπει να τη σταματήσει.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για παράταση έως και 30 ημέρες επιπλέον, αν ο πρόεδρος κρίνει ότι χρειάζεται χρόνος για να αποσυρθούν με ασφάλεια οι στρατιώτες. Ο Τραμπ έχει δηλώσει πάντως ότι δεν πρόκειται να βιαστεί να καταλήξει σε μια κακή συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Πότε αρχίζει το μέτρημα των 60 ημερών

Υπάρχει σύγχυση στο Κογκρέσο σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της 60ήμερης προθεσμίας του Λευκού Οίκου, καθώς νομικοί και από τα δύο κόμματα δίνουν διαφορετικές ερμηνείες του νόμου.

Κάποιοι θεωρούν ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από την ημέρα που άρχισαν οι εχθροπραξίες, κάτι που θα έφερνε την προθεσμία στις 29 Απριλίου. Άλλοι, όμως, βασίζονται στο γράμμα του νόμου και υποστηρίζουν ότι οι 60 ημέρες μετρούν από τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο, δηλαδή έως την 1η Μαΐου.

Παράλληλα, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές πιστεύουν ότι η περίοδος εκεχειρίας δεν πρέπει να υπολογίζεται μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες, ενώ ακόμη και ορισμένοι Δημοκρατικοί αναγνωρίζουν ότι η εκεχειρία μπορεί να περιπλέξει το χρονοδιάγραμμα.

«Δεν μπορείς να τιμωρείς τις εκεχειρίες. Θέλουμε να καθίσουν στο τραπέζι και να μιλήσουν μεταξύ τους», δήλωσε ο Brian Fitzpatrick.

Ακόμη πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να ζητήσει ψηφοφορία για τον νόμο περί πολεμικών εξουσιών, αν και όταν λήξει η εκεχειρία.

Ο νόμος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για να τερματίσει μια στρατιωτική επιχείρηση

Οι βουλευτές μπορούν θεωρητικά να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες ενός προέδρου οποιαδήποτε στιγμή, όμως οι προσπάθειες των Δημοκρατικών να το πετύχουν αυτή τη φορά δεν έχουν αποδώσει. Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Lisa Murkowski, αν και έχει ασκήσει κριτική στον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίζεται τον πόλεμο, έχει μιλήσει για την ανάγκη να τεθούν όρια μέσω ειδικής έγκρισης, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια.

Πολλοί πρόεδροι, ανάμεσά τους και ο Τραμπ, έχουν υποστηρίξει ότι ο νόμος War Powers Resolution είναι αντισυνταγματικός. Ο Ρίτσαρντ Νίξον είχε ασκήσει βέτο όταν ψηφίστηκε το 1973, λέγοντας ότι περιορίζει την ικανότητα του προέδρου να προστατεύει τη χώρα, αλλά το Κογκρέσο το ξεπέρασε και τον ενέκρινε.

Μια πρόσφατη προσπάθεια να περιοριστεί η εξουσία του Τραμπ για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα απέτυχε στη Γερουσία μόνο λόγω της καθοριστικής ψήφου του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ο νόμος δεν πρόκειται να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς τον ουσιαστικά άκυρο.

Παρά τις διαφωνίες γύρω από τη νομιμότητά του, ο νόμος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για να σταματήσει μια στρατιωτική επιχείρηση και τα δικαστήρια αποφεύγουν να εμπλακούν. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει προσφυγές από μέλη του Κογκρέσου, αλλά καμία δεν οδήγησε σε ξεκάθαρη απόφαση για το αν είναι συνταγματικός.

Επιπλέον, προηγούμενοι πρόεδροι έχουν βρει τρόπους να συνεχίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις πέρα από το όριο των 60 ημερών, παρά το τι λέει ο νόμος War Powers Resolution. Ωστόσο, η τρέχουσα σύγκρουση με το Ιράν θεωρείται πιο εκτεταμένη από άλλες περιπτώσεις. Σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις, ο Λευκός Οίκος του Τραμπ δεν έχει κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη από το Κογκρέσο.

Ο Ρίγκαν έκανε συμβιβασμό για τον Λίβανο

Ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν απέφυγε σύγκρουση με το Κογκρέσο το 1983, βρίσκοντας μια συμβιβαστική λύση.

Είχε στείλει πεζοναύτες στον Λίβανο ως μέρος ειρηνευτικής αποστολής, αλλά ενεργοποίησε τον νόμο μόνο όταν σκοτώθηκαν Αμερικανοί στρατιώτες και έδωσε εντολή για πιο επιθετική άμυνα.

Μετά την ενημέρωση στο Κογκρέσο, έγινε έντονη διαμάχη, αλλά τελικά συμφωνήθηκε να παραμείνουν οι δυνάμεις για άλλους 18 μήνες.

Λίγο αργότερα, βομβιστική επίθεση σκότωσε 241 στρατιωτικούς στη Βηρυτό και οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 1984.

Ο Ομπάμα άλλαξε τον ορισμό των «εχθροπραξιών»

Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα κράτησε τις ΗΠΑ σε στρατιωτική επιχείρηση στη Λιβύη το 2011 για πάνω από 60 ημέρες χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.

Η κυβέρνησή του υποστήριξε ότι η εμπλοκή δεν θεωρείται κανονικός πόλεμος, γιατί οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο και μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων γινόταν με drones ή από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.

Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποίησε αργότερα και η κυβέρνηση Τραμπ σε άλλες περιπτώσεις.

Τι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι, λόγω εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει και άρα η προθεσμία των 60 ημερών πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Ή να πει ότι ο νόμος δεν ισχύει καν. Και άλλοι πρόεδροι, όπως οι Μπους, είχαν πάρει άδεια για πολέμους, αλλά ταυτόχρονα έλεγαν ότι δεν τη χρειάζονταν.

Ο Κλίντον χρησιμοποίησε την χρηματοδότηση από το Κογκρέσο ως άδεια για το Κόσοβο

Ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κράτησε στρατεύματα στο Κόσοβο το 1999 για πάνω από 60 ημέρες χωρίς επίσημη έγκριση, λέγοντας ότι το Κογκρέσο ουσιαστικά συμφώνησε αφού ενέκρινε τα χρήματα για την αποστολή.

Το Κογκρέσο είχε βάλει και κάποιους όρους για τη χρήση αυτών των χρημάτων.

Το κόστος του πολέμου και η στάση του Κογκρέσου

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει πει πόσο θα κοστίσει ο πόλεμος με το Ιράν, ούτε έχει ζητήσει επιπλέον χρηματοδότηση από το Κογκρέσο, κάτι που κανονικά θα έπρεπε να γίνει.

Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο γενικά αποφεύγουν να έρθουν σε σύγκρουση με τον Τραμπ, όχι μόνο στο θέμα του πολέμου αλλά και σε άλλα ζητήματα. Μέχρι τώρα έχουν κρατήσει ενιαία στάση, όμως πολλοί εκτιμούν ότι το όριο των 60 ημερών μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Κάποιοι Ρεπουμπλικανοί λένε ότι το Κογκρέσο πρέπει να ψηφίσει για το αν εγκρίνει έναν πόλεμο που κρατά πάνω από 60 ημέρες, έστω και συμβολικά. Ωστόσο, αρκετοί διστάζουν, γιατί μια τέτοια ψήφος μπορεί να έχει πολιτικό κόστος, ειδικά ενόψει εκλογών.

Επίσης, δεν είναι σαφές πόσοι θα τολμούσαν να πάνε ανοιχτά κόντρα στον πρόεδρο σε περίοδο πολέμου, φοβούμενοι τόσο την εικόνα προς τους αντιπάλους των ΗΠΑ όσο και πιθανές αντιδράσεις από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.