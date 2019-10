Ο Ντόναλντ Τουσκ «δεν πείστηκε» από την πρόταση του Μπόρις Τζόνσον

Το μήνυμά του Ντόναλντ Τουσκ προς τον Βρετανό πρωθυπουργό με τον οποίο συνομίλησαν στο τηλέφωνο σήμερα χαρακτηριστικά ήταν:

«Παραμένουμε ανοικτοί, ωστόσο δεν έχουμε πεισθεί» υπογράμμισε.

Ο ίδιος συνομίλησε και με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ για να του πει ότι η ΕΕ «στηρίζει πλήρως την Ιρλανδία».

Today I had two phone calls on #Brexit, first with Dublin then with London.

My message to Taoiseach @LeoVaradkar: We stand fully behind Ireland.

My message to PM @BorisJohnson: We remain open but still unconvinced.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 3, 2019