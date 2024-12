Ο Ντόναλντ Τραμπ Jr αποθέωσε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Θα είναι μία καταπληκτική ηγέτης»

Περήφανος ο Ντόναλντ Τραμπ Jr για την νέα θέση της πρώην αρραβωνιαστικιάς του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία ορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Από τη στιγμή που ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ όρισε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε αυτήν την ηγετική θέση, τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει χωρίσει από τον Ντόναλντ Τραμπ Jr, πήραν «φωτιά».

Αν και κανείς δεν έχει δώσει επίσημη απάντηση για το αν ο αρραβώνας τους έλαβε τέλος ή όχι, ο γιος του Αμερικάνου μεγιστάνα έδωσε το δικό του μήνυμα μέσω του Χ (πρώην Twitter) για να δείξει πόσο περήφανος είναι για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Είμαι τόσο περήφανος για την Κίμπερλι. Αγαπάει την Αμερική και πάντα ήθελε να υπηρετήσει τη χώρα ως πρέσβειρα. Θα είναι μια καταπληκτική ηγέτης για την America First», έγραψε.

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx