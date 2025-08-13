Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τους αστέγους της Ουάσινγκτον: Μετά την εθνοφρουρά έρχονται πρόστιμα και χειροπέδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επικαλούμενος την ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας η οποία σύμφωνα με έρευνες δείχνει πως δεν έχει αυξηθεί και βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 χρόνων
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Annabelle Gordon

Με τους αστέγους τα έχει «βάλει» τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη (12.08.2025) πως όσοι άστεγοι -όπου κατασκηνώνουν στους δρόμους της Ουάσινγκτον- δεν μεταφερθούν σε καταφύγια, κέντρα ή άλλα σημεία, η φυλακή για αυτούς είναι μονόδρομος.

Μετά την επιστράτευση της αστυνομίας και μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, με σκοπό, όπως ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ την αντιμετώπιση της εγκληαμτικότητας, η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του προέδρου, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για τους αστέγους.
 
«Στους άστεγους θα δοθεί η επιλογή να φύγουν από εκεί όπου κατασκηνώνουν, να μεταφερθούν σε καταφύγια για άστεγους, όπου θα τους προσφερθούν υπηρεσίες απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας, και αν αρνηθούν, θα υπόκεινται σε πρόστιμα ή φυλάκιση», τόνισε.

Αστυνομικοί
REUTERS/Evelyn Hockstein

Προχωρώντας σε κίνηση άνευ προηγουμένου, ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα στην αμερικανική πρωτεύουσα, επικαλούμενος την κατ’ αυτόν ανεξέλεγκτη, ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας.

Διέταξε επίσης να αναπτυχθούν κάπου 800 μέλη της Εθνοφρουράς, σώματος εφεδρείας του αμερικανικού στρατού και έθεσε μέχρι νεοτέρας την αστυνομία της Ουάσιγκτον υπό τις διαταγές της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

 

Σκηνές
REUTERS/Anna Rose Layden

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αύξηση των εγκλημάτων στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, οι αριθμοί δείχνουν το αντίθετο.

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας, η Μέριελ Μπάουζερ, αμφισβήτησε την εκδοχή του Λευκού Οίκου. Τόνισε μιλώντας σε αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό πως «οι αριθμοί απλούστατα δεν δικαιολογούν τη λήψη του μέτρου αυτού», θυμίζοντας πως οι στατιστικές υποδεικνύουν ότι στην πόλη οι δείκτες της εγκληματικότητας είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών.

Συμπλήρωσε πάντως ότι οι υπηρεσίες της και η αστυνομία της Ουάσιγκτον θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη απειλήσει πως οι άστεγοι αν δεν απομακρυνθούν θα πάνε «στη φυλακή» την Κυριακή.

Σκηνή
REUTERS/Anna Rose Layden

«Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως», τόνισε μέσω Truth Social, σε μία ανάρτηση που είχε φωτογραφίες με σκηνές στο πλάι δρόμου.

«Θα σας βρούμε μέρη να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα» και διεμήνυσε ακόμη προς όσους άστεγους είναι κατ’ αυτόν «εγκληματίες», πως «θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νετανιάχου: «Το Ιράν διατηρεί ακόμη 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου παρά τους βομβαρδισμούς στις πυρηνικές εγκαταστάσεις»
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ζητά να γίνει επαλήθευση σχετικά με την ποσότητα του ουρανίου που διαθέτει το Ιράν - Η ιρανική κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποκαλύψει τα στοιχεία
Μπέντζαμιν Νετανιάχου 2
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα: Ποια τοποθεσία θα επιλέξουν οι δύο ηγέτες – Τι δείχνει η Ιστορία των συναντήσεων κορυφής στο Άνκορατζ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κανένα επίσημο στοιχείο για το ακριβές σημείο ή τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς συνάντησης
Εικόνες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
Ουκρανία: «Καμία παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία» λένε ουκρανοί στρατιώτες – Αμφιβολίες για άμεση εκεχειρία
Στρατιώτες στην περιφέρεια του Χαρκόβου δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον πόλεμο, απορρίπτοντας κάθε ιδέα παραχώρησης εδαφών, ενόψει της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
Μέλη της 65ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των Ουκρανικών Ένοπλων Δυνάμεων στην Ουκρανία 1
Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εκτίμησε ότι η Ουκρανία έχει χάσει τη σύγκρουση και ότι η Ρωσία έχει αναδειχθεί νικήτρια, παραμονή της συνάντησης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν 2
Η NASA θέλει να εγκαταστήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη – Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το διαστημικό δίκαιο
Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία θέλει να επιταχύνει την κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα στη Σελήνη πριν από την Κίνα και τη Ρωσία, εγείροντας σημαντικά γεωπολιτικά και νομικά ζητήματα, σύμφωνα με άρθρο της Washington Post
Το λογότυπο της NASA στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κένεντι στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ
Newsit logo
Newsit logo