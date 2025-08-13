Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τους αστέγους της Ουάσινγκτον: Μετά την εθνοφρουρά έρχονται πρόστιμα και χειροπέδες

Με τους αστέγους τα έχει «βάλει» τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τρίτη (12.08.2025) πως όσοι άστεγοι -όπου κατασκηνώνουν στους δρόμους της Ουάσινγκτον- δεν μεταφερθούν σε καταφύγια, κέντρα ή άλλα σημεία, η φυλακή για αυτούς είναι μονόδρομος.

Μετά την επιστράτευση της αστυνομίας και μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, με σκοπό, όπως ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ την αντιμετώπιση της εγκληαμτικότητας, η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του προέδρου, ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για τους αστέγους.



«Στους άστεγους θα δοθεί η επιλογή να φύγουν από εκεί όπου κατασκηνώνουν, να μεταφερθούν σε καταφύγια για άστεγους, όπου θα τους προσφερθούν υπηρεσίες απεξάρτησης ή ψυχικής υγείας, και αν αρνηθούν, θα υπόκεινται σε πρόστιμα ή φυλάκιση», τόνισε.

Προχωρώντας σε κίνηση άνευ προηγουμένου, ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δευτέρα στην αμερικανική πρωτεύουσα, επικαλούμενος την κατ’ αυτόν ανεξέλεγκτη, ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας.

Διέταξε επίσης να αναπτυχθούν κάπου 800 μέλη της Εθνοφρουράς, σώματος εφεδρείας του αμερικανικού στρατού και έθεσε μέχρι νεοτέρας την αστυνομία της Ουάσιγκτον υπό τις διαταγές της υπουργού Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν αύξηση των εγκλημάτων στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, οι αριθμοί δείχνουν το αντίθετο.

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας, η Μέριελ Μπάουζερ, αμφισβήτησε την εκδοχή του Λευκού Οίκου. Τόνισε μιλώντας σε αμερικανικό ραδιοφωνικό σταθμό πως «οι αριθμοί απλούστατα δεν δικαιολογούν τη λήψη του μέτρου αυτού», θυμίζοντας πως οι στατιστικές υποδεικνύουν ότι στην πόλη οι δείκτες της εγκληματικότητας είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών.

Συμπλήρωσε πάντως ότι οι υπηρεσίες της και η αστυνομία της Ουάσιγκτον θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη απειλήσει πως οι άστεγοι αν δεν απομακρυνθούν θα πάνε «στη φυλακή» την Κυριακή.

«Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως», τόνισε μέσω Truth Social, σε μία ανάρτηση που είχε φωτογραφίες με σκηνές στο πλάι δρόμου.

«Θα σας βρούμε μέρη να μείνετε, αλλά μακριά από την πρωτεύουσα» και διεμήνυσε ακόμη προς όσους άστεγους είναι κατ’ αυτόν «εγκληματίες», πως «θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε».