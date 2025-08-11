ΗΠΑ: Έκτακτα μέτρα στην Ουάσινγκτον με εντολή Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (11.08.2025) την ανάπτυξη 800 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην πόλη της Ουάσινγκτον, με στόχο την υποστήριξη των τοπικών και ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενεργοποίησε επίσης μια σπάνια νομική διαδικασία, θέτοντας το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο.

«Η Μητροπολιτική Αστυνομία και οι ομοσπονδιακές αρχές θα υποστηριχθούν από τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα στείλουμε. Και πολύ περισσότερα, αν χρειαστεί», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας την πρωτεύουσα ότι έχει «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες».

President Trump announces that he’s putting Washington, D.C.’s Metropolitan Police Department under “direct federal control” and will be deploying the National Guard “to help reestablish law, order and public safety” in the city.



“We’re going to take our capital back,” he says.… pic.twitter.com/R3Jecd130d — CBS News (@CBSNews) August 11, 2025

Μια αμφιλεγόμενη απόφαση

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, οι μονάδες της Εθνοφρουράς αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «αποκαταστήσει τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», επιτρέποντας στις δυνάμεις να «κάνουν σωστά τη δουλειά τους».

Την Κυριακή, είχε ήδη ζητήσει την άμεση απομάκρυνση των αστέγων από την Ουάσινγκτον. «Πρόκειται για μια κατάσταση πλήρους αναρχίας και θα απαλλαγούμε από τους καταυλισμούς», τόνισε, καλώντας τους αστέγους να φύγουν από την πόλη.

Πιθανή επέκταση και σε άλλες πόλεις

Ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι η δράση του δεν θα περιοριστεί στην Ουάσινγκτον, όπου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Ξεκινάμε πολύ δυναμικά στην πρωτεύουσα και θα την καθαρίσουμε πολύ γρήγορα», ανέφερε.

Τον Ιούνιο, είχε ήδη κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια, παρά τις αντιρρήσεις του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, έπειτα από διαδηλώσεις κατά των συλλήψεων μεταναστών από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον λειτουργεί με ειδικό καθεστώς που περιορίζει την αυτονομία της και επιτρέπει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρεμβαίνει άμεσα στην αστυνομία της.