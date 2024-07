Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων – Viral βίντεο με τον «SleepyDon»

Κουραστικές φαίνεται πως είναι οι τελευταίες μέρες για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του, συνέχισε ακάθεκτος την προεκλογική εκστρατεία του. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν το πρόγραμμά του είναι μάλλον εξαντλητικό για τον 78χρονο μεγιστάνα και πολιτικό, ενώ ένα βίντεο έρχεται να αποδείξει του λόγου το αληθές.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να πασχίζει να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του, ενώ κάποια στιγμή ο φακός τον «συλλαμβάνει» να αποκοιμιέται. Το βίντεο είναι από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι.

Ο παραγωγός του CBS News, Τζιμ Λα Πόρτα, προσπάθησε να εξηγήσει στην πλατφόρμα Χ ότι τα μάτια του Τραμπ δεν ήταν κλειστά επειδή το έριξε στον ύπνο, αλλά επειδή το βίντεο τραβήχτηκε την ώρα που έκανε προσευχή ο πάστορας Τζέιμς Ρέμκε.

Τα λεγόμενά του έσπευσε να αντικρούσει το Newsweek, καθώς φαίνεται πως ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στην ομιλία της Χαρμίτ Κ. Ντίλον, μέλους της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών στην Καλιφόρνια.

Μάλιστα, έδειξαν το απόσπασμα από την προσευχή του πάστορα, όπου πολλοί θεατές αλλά και ο Τραμπ με τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς είχαν κλείσει τα μάτια τους.

Χρήστης του X (πρώην Twitter) έγραψε: «Αν ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε στο συνέδριό του να μείνει ξύπνιος, πώς θα μείνει ξύπνιος για την Αμερική; Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει από την κούρσα και να πάρει τη θέση κάποιος πολύ νεότερος, που δεν θα είναι καταδικασμένος εγκληματίας».

If Trump can’t stay awake at his own convention, how is he going to stay awake for America, I think it’s time he should step down and let someone much younger take his place and who is not a convicted felon take his place.pic.twitter.com/Hxkd9Voj06