Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κάμαλα Χάρις αρνήθηκε να συμμετάσχει σε debate στις 4 Σεπτεμβρίου

«Η Κάμαλα Χάρις δεν συμφώνησε στη διεξαγωγή ενός debate στο Fox News στις 4 Σεπτέμβρη», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αντίπαλός του, Καμάλα Χάρις, δεν θα συμμετάσχει σε τηλεοπτικό debate στις 4 Σεπτεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα social media: Δεν με εκπλήσσει αυτή η εξέλιξη γιατί νιώθω ότι ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο, στην καλύτερη περίπτωση, να υπερασπιστεί το ρεκόρ της στο Flip-Flopping σε όλα όσα πίστευε κάποτε».

Ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής, δήλωσε πως αντί για το ντιμπέιτ, θα εμφανιστεί σε απευθείας τηλεοπτική εκπομπή με κοινό, θα κάνει εμφάνιση τύπου συνάντησης σε δημαρχείο, με παρουσιαστή τον Σον Χάνιτι, μορφή του δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά, στην πολιτεία Πενσιλβάνια.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την κούρσα του 2024 για τον Λευκό Οίκο, τερματίζοντας την προσπάθειά του για επανεκλογή.

Αναλυτικά ο πρώην πρόεδρος έγραψε στην ανακοίνωσή του στο Truth Social:

«Η Κάμαλα Χάρις μόλις μας ενημέρωσε ότι δεν θα κάνει το debate του FoxNews στις 4 Σεπτεμβρίου. Δεν με εκπλήσσει αυτή η εξέλιξη γιατί αισθάνομαι ότι ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο, στην καλύτερη περίπτωση, για εκείνη να υπερασπιστεί το ρεκόρ της στην κωλοτούμπα σε όλα όσα πίστευε κάποτε, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεών της ότι δεν θα γίνει υδραυλική ρωγμάτωση στην Πενσυλβάνια και την φρικτή παράστασή της στα σύνορα, τον «Τσάρο των Συνόρων» μας, όπου εκατομμύρια εγκληματίες, άνθρωποι από ψυχιατρικά ιδρύματα και τρομοκράτες, έχουν ξεχυθεί στη χώρα μας, εντελώς ανεξέλεγκτα.

Το λέει και το λατρεύει το να είναι ανοιχτά τα σύνορα! Αντί για το debate στις 4 Σεπτεμβρίου, συμφώνησα να κάνω ένα Tele-Town Hall, με αγκύρωση του Sean Hannity, για την Fox. Θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Κοινοπολιτεία της Πενσυλβάνια – Ακολουθούν λεπτομέρειες!».

Comrade Kamala Harris has just informed us that she will NOT do the FoxNews Debate on September 4th. I am not surprised by this development because I feel that she knows it is very difficult, at best, for her to defend her record setting Flip-Flopping on absolutely everything she…