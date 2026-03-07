Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον Κιρ Στάρμερ: «Δεν χρειαζόμαστε πια τα αεροπλανοφόρα σας – Θα το θυμόμαστε»

«Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει!», είπε μεταξύ άλλων ο αμερικανός πρόεδρος
Tο αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales
Tο αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales / iStock

Επίθεση γεμάτη ειρωνεία εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κιρ Στάρμερ για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποστείλει, μάλλον αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή.

Η κρίση με τους άλλοτε πιστούς συμμάχους Βρετανούς, ήρθε όταν ο Κιρ Στάρμερ δίστασε να παραχωρήσει βάσεις στις ΗΠΑ, κάτι που εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ που σε δηλώσεις του έλεγε ότι απογοητεύτηκε από τη χώρα και πως ο βρετανός πρωθυπουργός, δεν είναι και ο Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει!»

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κάποτε μεγάλος μας σύμμαχος, ίσως ο μεγαλύτερος απ’ όλου, σκέφτεται επιτέλους σοβαρά να στείλει δύο αεροπλανοφόρα στη Μέση Ανατολή.

Δεν πειράζει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τα χρειαζόμαστε πλέον – αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπαίνουν σε πολέμους αφού εμείς έχουμε ήδη κερδίσει!», αναφέρει η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανακοίνωσε το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διευκρινίζοντας πως δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για τον απόπλου του, αλλά έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας.

Κόσμος
