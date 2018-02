Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε χρόνια πολλά στον Ρόναλντ Ρίγκαν και άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως

Το ίδιο έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ την ημέρα της γέννησης του Ρίγκαν αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.

Το θέμα είναι ότι στην ανάρτηση που έκανε ο Τραμπ στο twitter άκουσε όλα όσα δεν έχει ακούσει από την αρχή της θητείας του. Ότι, για παράδειγμα, να μην πιάνει στο στόμα του τον Ρίγκαν. Ότι ο Ρίγκαν θα γυρνάει στον τάφο του που έγινε Πρόεδρος ο Τραμπ. Ότι ο Ρίγκαν ήταν αληθινός Ρεπουμπλικάνος και όχι ο Τραμπ. Και άλλα πολλά που δεν γράφονται…

Μπορείτε ωστόσο να τα δείτε πατώντας πάνω στην ανάρτηση του Τραμπ στο twitter.

HAPPY BIRTHDAY to our 40th President of the United States of America, Ronald Reagan! pic.twitter.com/JtEglBhm4c

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2018