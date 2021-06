Τι και αν μίλαγε 90 ολόκληρα λεπτά για τις «διεφθαρμένες» εκλογές του 2020 ή ζήτησε αποζημίωση ύψους 10 τρισεκατομμυριών από την Κίνα για τον κορονοϊό; Αυτό που έμεινε στους χρήστες των social media από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν… το παντελόνι του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (5/6) στην ετήσια συνέλευση του Ρεπουμπλικανικού κόμματος της Βόρειας Καρολίνας. Και ήταν η πρώτη του μεγάλη από τον Φεβρουάριο.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις «διεφθαρμένες» εκλογές του 2020, επιτέθηκε στη «ριζοσπαστική αριστερή διοίκηση» του Τζο Μπάιντεν και ζήτησε από την Κίνα να πληρώσει 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις για τον κορονοϊό.

Οι χρήστες όμως των social media δεν «στάθηκαν» σε αυτά… Αλλά στο παντελόνι του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, καθώς αρκετοί υποστήριξαν ότι εμφανίστηκε στη συνέλευση των Ρεπουμπλικανών φορώντας ανάποδα το παντελόνι του.

Was Donald Trump wearing his pants BACKWARDS at rally? Footage from North Carolina rally seems to show Trump’s pants without front fly https://t.co/WG64fDxJsI