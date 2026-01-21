Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ παίρνει πίσω τους δασμούς που είχε επιβάλλει σε 8 ευρωπαϊκές χώρες για την Γροιλανδία

Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για μια μελλοντική συμφωνία για την Αρκτική
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός / Φωτογραφία Laurent Gillieron / Pool via REUTERS

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πίσω και ανακοίνωσε πως αναστέλλει τους δασμούς που είχε επιβάλλει σε 8 ευρωπαϊκές χώρες που είχαν στείλει στρατό στην Γροιλανδία και είναι αντίθετες στις βλέψεις του για κατάκτηση του αυτόνομου εδάφους που ανήκει στην Δανία. 

«Ύστερα από μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, διαμορφώσαμε το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία και, ουσιαστικά, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής», αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία, θα πρόκειται για μια λύση «εξαιρετική για τις ΗΠΑ και για όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ».

Ως εκ τούτου, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την απειλή επιβολής δασμών, οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου.

