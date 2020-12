Ο Ντόναλντ Τραμπ «παραίτησε» και τον υπουργό Δικαιοσύνης

Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι σίγουρα η μία από τις τελευταίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω twitter την «παραίτηση», την απόλυση επί της ουσίας δηλαδή, ακόμη ενός υπουργού του.

Αυτή τη φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ καρατόμησε, ουσιαστικά, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γουίλιαμ Μπαρ, τον οποίο δημόσια είχε πολλάκις κατακρίνει μετά τις εκλογές, πως δεν κατήγγειλε και δεν ερεύνησε τη «μαζική νοθεία» που κατά τη γνώμη του έγινε στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η καρατόμηση του Μπαρ ακολουθεί εκείνη του υπουργού Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, που είχε διαφωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ απολύει υπουργό του μέσω twitter…

«Ο Μπιλ θα φύγει πριν από τα Χριστούγεννα για να περάσει τις γιορτές με την οικογένειά του» και «ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τζεφ Ρόζεν, ένας απίστευτος άνθρωπος, θα αναλάβει μεταβατικός υπουργός», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, αφού συναντήθηκε με τον Μπαρ στον Λευκό Οίκο. Αυτή τη φορά, πάντως, δεν επανέλαβε τις κατηγορίες του σε βάρος του Μπαρ. Το αντίθετο. Αποθέωσε τον Μπαρ για την “καταπληκτική δουλειά” που έκανε και μίλησε για την καλή τους σχέση..

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…