Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την επίθεση κατά του Ιράν από το σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο

Το στιγμιότυπο μοιράστηκε ο Λευκός Οίκος στο λογαριασμό στα social media
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / The White House/Social Media/Handout via REUTERS

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την πρόχειρη αίθουσα επιχειρήσεων που έχει στηθεί για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Παράλληλα, δημοσίευσε και φωτογραφία από την κανονική Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) στον Λευκό Οίκο, όπου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς βρίσκεται σε σύσκεψη με κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας που δεν συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο αμερικανός πρόεδρος φορά ένα τζόκεϊ που γράφει «USA» με το επιτελείο του να βρίσκεται στο δωμάτιο και να τον ενημερώνει λεπτό προς λεπτό για την πορεία της επιχείρησης, με τον Μάρκο Ρούμπιο στο πλευρό του.

 

 

Όπως σχολίασε ανταποκριτής του Sky news, «δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη φορά, εκτός από [την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο], που Αμερικανός πρόεδρος να μην ήταν στον Λευκό Οίκο όταν ξεκινούσε κάτι τέτοιο».

Νωρίτερα, ο Τραμπ συνομίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε η Καρολάιν Λέβιτ.

