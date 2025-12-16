Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε διάγγελμα τα ξημερώματα της Πέμπτης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 16.12.2025, ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας σε μήνυμα στο δίκτυό του Truth Social ότι η χρονιά που φεύγει ήταν “εξαιρετική” από τότε που ο ίδιος επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του.

“Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00”, έγραψε, προσθέτοντας: “Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!”, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.