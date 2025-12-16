Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε διάγγελμα τα ξημερώματα της Πέμπτης

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε το θέμα του διαγγέλματος
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 16.12.2025, ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας σε μήνυμα στο δίκτυό του Truth Social ότι η χρονιά που φεύγει ήταν “εξαιρετική” από τότε που ο ίδιος επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του.

“Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00”, έγραψε, προσθέτοντας: “Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!”, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
278
205
160
77
62
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εισιτήριο 2 ευρώ θα πρέπει να πληρώνουν οι τουρίστες στη Ρώμη για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο
Βέβαια «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και «πρόκειται για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό»
Φοντάνα Ντι Τρεβι
Ισραηλινός στρατιώτης σκότωσε 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη - «Ήταν σε επιχείρηση διάλυσης συγκέντρωσης» λένε οι IDF
«Μετά την κηδεία του 16χρονου Αμάρ Σαμπάχ, ομάδα νεαρών είχε συγκεντρωθεί σε κεντρικό δρόμο όταν Ισραηλινός στρατιώτης πυροβόλησε τον 16χρονο Μουχίμπ Τζιμπρίλ στο κεφάλι», δήλωσε ο δήμαρχος της Τουκούα
Ένας Παλαιστίνιος διαπληκτίζεται με Ισραηλινούς στρατιώτες, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη
Συγκλονίζει η οικογένεια του ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ: «Η Συρία είναι περήφανη γι’ αυτόν – Από μικρός ήταν γενναίος»
«Ενήργησε ενστικτωδώς, χωρίς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι άνθρωποι που σκοτώνονταν - χωρίς να γνωρίζει τη θρησκεία τους» είπε με περηφάνεια ο θείος του
Ο θείος του ήρωα του Σίδνεϊ μπροστά από το πατρικό του σπίτι στην Ιντλίμπ της Συρίας
Μόσχα: Μυστηριώδης θάνατος αντιπροσώπου σερβικής κρατικής εταιρείας που πούλαγε όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία
Οι σερβικές αρχές έκαναν έρευνες στα γραφεία και διαπίστωσαν ότι έλλειπαν πολλοί φάκελοι και ότι είχαν αφαιρεθεί οι σκληροί δίσκοι των υπολογιστών
Αυτόματα τυφέκια σε έκθεση όπλων και πυρομαχικών
Νέα στοιχεία για το μυστήριο ταξίδι των δραστών της τρομοκρατικής επίθεσης του Σίδνεϊ στις Φιλιππίνες - Η πιθανή εμπλοκή τους με ισλαμιστές μαχητές
Οι δυο τους έμειναν στο νησί περίπου έναν μήνα και συγκεκριμένα σε μία περιοχή στην οποία είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται φανατικοί ισλαμιστές
αυστραλία
Newsit logo
Newsit logo