Ο Ντόναλντ Τραμπ στον μπαρμπέρη: Σκηνές από το «Outbreak»

Οι κάτοικοι του Μπρονξ έμειναν με το στόμα ανοικτό βλέποντας το μπαρμπέρικο της γειτονιάς να μετατρέπεται σε φρούριο ή μάλλον σε σκηνικό από την ταινία «ιατρικής καταστροφής» Outbreak του 1995 με τον Ντάστιν Χόφμαν. Όμως, δεν ήταν κάποια επιδημία που χτύπησε το Μπρονξ αλλά ο… «ιός Ντόναλντ Τραμπ».

Ο υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να κουρευτεί και επέλεξε ένα κουρείο στο Μπρονξ. Όχι μόνο βρήκε ραντεβού για να κουρευτεί αλλά ήθελε να μείνει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα αλλά και τους ελεύθερους σκοπευτές…

Στήθηκε λοιπόν ένα ολόκληρο σόου μόνο που τα μέλη της ασφάλειάς του όπως θα δείτε και στο βίντεο δεν είναι στην καλύτερη φόρμα…

Donald Trump stops at a barber shop in the Bronx — noticeable increase in security.



A big tent covering the entrance of the barber shop — his car pulling into that tent & officials closing the drape before he exited the vehicle. pic.twitter.com/x49TY1byvj