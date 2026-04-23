Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το παρών στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Λιβάνου στην Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει σε έναν νέο κύκλο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ σε επίπεδο πρεσβευτών.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης που θα δώσει το παρών ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας με το Ισραήλ που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Οι διαπραγματεύσεις οι οποίες αρχικά είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θα διεξαχθούν τώρα στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υποδεχθεί τους δύο εκπροσώπους κατά την άφιξή τους”, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Λίβανος θα ζητήσει κατά τη διάρκεια της συνάντησης “την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η οποία περιλαμβάνει την παύση της καταστροφής κατοικιών και (την παύση) των επιθέσεων κατά αμάχων, χώρων λατρείας, δημοσιογράφων, ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού”, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν.

Πρόσθεσε ότι “ελπίζει να μπορέσει να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ και να τον ενημερώσει για την αλήθεια για το τι συμβαίνει στον Λίβανο”, και τόνισε ότι δεν σκέφτηκε ποτέ να έχει μια επαφή με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δύο χώρες, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, είχαν διεξάγει μια συνάντηση στις 14 Απριλίου, επίσης στην Ουάσινγκτον, και ήταν η πρώτη από το 1993, σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στον πόλεμο στον οποίο σύρθηκε ο Λίβανος στις 2 Μαρτίου μετά τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ στη συνέχεια επέβαλαν δεκαήμερη εκεχειρία σε αυτήν τη σύγκρουση, κατά την οποία περισσότεροι από 2.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπίστηκαν από την πλευρά του Λιβάνου.

Εκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο, στη συνάντηση θα μετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και οι πρέσβεις στις ΗΠΑ του Ισραήλ Γεχιέλ Λάιτερ και του Λιβάνου Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι αναμένεται επίσης να συμμετάσχει, δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Επίσημη πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση για έναν μήνα της εκεχειρίας, η οποία εκπνέει το βράδυ της Κυριακής.

Οι δύο χώρες δέχθηκαν, στο τέλος του πρώτου κύκλου διαπραγματεύσεων, να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με στόχο μια διαρκή ειρήνη, σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστούν αργότερα.

Ο Λίβανος όρισε τον έμπειρο διπλωμάτη Σιμόν Καράμ επικεφαλής της αντιπροσωπείας του για τις διαπραγματεύσεις αυτές.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ “δεν έχει σοβαρές διαφωνίες” με τον Λίβανο.

“Υπάρχει ένα μόνο εμπόδιο στην ειρήνη και στην εξομάλυνση μεταξύ των δύο χωρών, και αυτό είναι η Χεζμπολάχ”, δήλωσε, καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να εργαστούν “μαζί κατά του τρομοκρατικού κράτους που οικοδόμησε η Χεζμπολάχ στο έδαφός σας”.