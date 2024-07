Ο Ντόναλντ Τραμπ βγήκε από το νοσοκομείο μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του – Επικοινώνησε μαζί του ο Μπάιντεν

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρεπουμπλικάνου πρώην πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πενσιλβάνια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε από σφαίρα στο αριστερό αυτί και βγήκε από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας από τη σκηνή της προεκλογικής συγκέντρωσης με εμφανή σημάδια αίματος στο πρόσωπο μετά τους πυροβολισμούς.

Ο κ. Τραμπ, που ετοιμαζόταν να αρχίσει την ομιλία του, έπεσε στη σκηνή, προτού συγκεντρωθούν γύρω του για να τον προστατεύσουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη προσωπικοτήτων, τον σηκώσουν και τον συνοδεύσουν στο αυτοκίνητό του. Ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας είναι νεκρός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πτοείται και σκοπεύει να μεταβεί στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το οποίο ξεκινά αύριο Δευτέρα, ανακοίνωσε η προεκλογική του ομάδα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά» και «ανυπομονεί να σας συναντήσει όλους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όπου θα διεξαχθεί αυτό το μεγάλο συνέδριο από τις 15 ως τις 18 Ιουλίου», επεσήμαναν η προεκλογική ομάδα του υποψήφιου και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

🚨Breaking News: Gunfire erupts, possibly in an assassination attempt on Donald Trump at his rally.



He has blood on his ear and face following the shots. #Trump pic.twitter.com/IcEeveynlh