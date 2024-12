Ο Ντόναλντ Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι έναρξης του χρηματιστηρίου της Wall Street

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στη Wall Street την Πέμπτη (12.12.2024), μαζί με πλήθος της επιχειρηματικής ελίτ της Αμερικής και χτύπησε το καμπανάκι για να ξεκινήσει το πρωινό χρηματιστήριο.

Η διάθεση κατά την έναρξη του χρηματιστηρίου της Wall Street ήταν γιορτινή. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, είχε μόλις ανακηρυχθεί το πρόσωπο της χρονιάς στο Time, και η χρηματιστηριακή αγορά, έχει εκτιναχθεί σε νέα ύψη από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εμφάνιση του Τραμπ στο χρηματιστήριο, υπενθύμισε την υψηλή αξία που αποδίδει στη γνώμη της αγοράς. Η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί και με την εκλογή του να σημειωθεί ξανά οικονομική άνθιση, εκτός αν σημειωθεί ένας οικονομικός θάνατος – αυτό αναμένεται να φανεί στο μέλλον.

Ο Τραμπ αναλαμβάνει καθήκοντα με μια αμερικανική οικονομία που είναι αξιοζήλευτη από πολλές άλλες χώρες, με σταθερή ανάπτυξη 2,8%, ανεργία κοντά στα ιστορικά χαμηλά του 4,2% και αυτό το μυστηριώδες συστατικό γνωστό ως «παραγωγικότητα» να είναι στην κορυφή, σύμφωνα με τον επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αμερικής, Τζερόμ Πάουελ.

Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό ωθούν τις αμερικανικές μετοχές σε επίπεδα ρεκόρ: Ο βιομηχανικός μέσος όρος του δείκτη Dow Jones βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κλείσει το έτος με πάνω από 17%.

Ο δείκτης S&P 500, ένας μεγαλύτερος δείκτης που αποτελείται από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής, έχει σημειώσει άνοδο 28% από τον Ιανουάριο, ενώ ο Nasdaq, όπου οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν σημαντική παρουσία, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 40%.

Ο Τραμπ δήλωσε: «Τα μέσα ενημέρωσης έχουν ηρεμήσει λίγο. Μας αρέσουν πολύ καλύτερα τώρα νομίζω. Εάν δεν συνεχίσουν έτσι, τότε θα πρέπει απλώς να τα αναλάβουμε εμείς και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό».

