Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την πράκτορα στην απόπειρα δολοφονίας: «Ήταν έτοιμη να φάει τη σφαίρα στη θέση μου»

«Ήταν έτοιμη να χαραμιστεί για χάρη μου», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για την πράκτορα με τον κότσο που τον προστάτευσε κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του που έγινε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια στις 13 Ιουλίου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην προεκλογική του ομιλία που έδωσε χθες (27.07.2024) στο Σεντ Κλάουντ στη Μινεσότα, «έσταξε μέλι» για την «γενναία» πράκτορα των Secret Service που λειτούργησε σαν ασπίδα στην απόπειρα δολοφονίας, για να τον προφυλάξει από τα πυρά του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς.

Η κίνηση του 45ου προέδρου των ΗΠΑ ήρθε μετά από αμέτρητα σεξιστικά σχόλια που δέχθηκε η πράκτορας και οι Secret Service στα social media.

«Κανείς δεν άργησε, μια γυναίκα που ήταν στα δεξιά μου, ένα υπέροχο πρόσωπο, με προστάτευε με όποιο τρόπο μπορούσε και την επέκριναν τα fake news επειδή δεν ήταν αρκετά ψηλή. Ήταν τόσο γενναία, με προστάτευε με τα πάντα, ήταν έτοιμη να φάει τη σφαίρα», είπε ο Αμερικανός υποψήφιος πρόεδρος και έδειξε πως εκτίμησε τη θυσία της ομάδας περιφρούρησής του.

Αμέτρητα ήταν τα σχόλια στα social media για την αντίδραση των πρακτόρων στην απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσα στους χρήστες που «έπιασαν» τα πληκτρολόγια και πασίγνωστα πρόσωπα.

Ο Έλον Μασκ σχολίασε στο Χ (πρώην Twitter) το ύψος της γυναίκας πράκτορα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το να καλύπτει ένα μικρόσωμο άτομο έναν μεγαλόσωμο άνδρα είναι σαν να φοράς μικροσκοπικό μαγιό στην παραλία. Θα μπορούσε να είναι άνδρας ή γυναίκα, για να είμαι σαφής, αλλά πρέπει να είναι αρκετά μεγαλόσωμος για να κάνει αυτή τη δουλειά», έγραψε ο «κύριος Tesla».

Having a small person as body cover for a large man is like an undersized Speedo at the beach – doesn’t cover the subject