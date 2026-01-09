Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Κορίνα Ματσάδο να του παραδώσει το Νόμπελ Ειρήνης

Δικό του θεωρεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το Νόμπελ Ειρήνης το οποίο απονεμήθηκε στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το γεγονός ότι δεν απονεμήθηκε σ’ εκείνον το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μιλώντας στο Fox News, ανακοίνωσε ότι η Βενεζουελανή Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα βρεθεί στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, είπε ότι ανυπομονεί να την συναντήσει και στην ουσία ζήτησε να του χαρίσει το Νόμπελ Ειρήνης της αφού είπε ότι θα ήταν «μεγάλη τιμή» αν του το παρέδιδε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος. Και πρόσθεσε όσον αφορά στο Νόμπελ Ειρήνης: «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», είπε όταν ο παρουσιαστής Σον Χάνιτι, υποστήριξε ότι η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, έχει δεσμευθεί να «μοιραστεί», ακόμα και να «παραδώσει» το βραβείο της στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκρινε άλλη μια φορά την Πέμπτη (08/01/26), πως αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατό να διεξαχθούν εκλογές στη Βενεζουέλα, είχε δηλώσει μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τους Αμερικανούς ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεν έχει τα προσόντα για να αναλάβει την ηγεσία της χώρας. Όπως είχε υποστηρίξει, η Ματσάδο «δεν χαίρει ούτε υποστήριξης ούτε σεβασμού μέσα στη χώρα της».

Παρά τις προσπάθειες της Ματσάδο να εκφράσει τη φιλία της προς το πρόσωπό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει χωνέψει ότι επελέγη εκείνη και όχι ο ίδιος για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο από καιρό εποφθαλμιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

unspeakably pathetic stuff from Trump here as he says he’d be honored to accept María Corina Machado’s Nobel Prize if she wants to give it up to him pic.twitter.com/AhLvnBqRAO — Aaron Rupar (@atrupar) January 9, 2026

Μάλιστα ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μια φορά τα παράπονά του κατακεραυνώνοντας τη Νορβηγία.

«Εκεί βρίσκεται η επιτροπή (σ.σ.: που απονέμει το Νόμπελ Ειρήνης). (…) Έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη Νορβηγία. Είτε έχει κάποια επιρροή σ’ αυτό είτε όχι. Πιστεύω πως έχει. Λένε πως δεν έχει. Όμως όταν έχεις βάλει τέλος σε οκτώ πολέμους, θα έπρεπε να πάρεις ένα για καθέναν απ’ αυτούς», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επαναλαμβάνει τον αριθμό αυτό των πολέμων που υποτίθεται ότι τελείωσε, τον οποίο οι ειδικοί των διεθνών σχέσεων θεωρούν ξεκάθαρα αναξιόπιστο.