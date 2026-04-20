Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης στο Κυπριακό μετά από φωτογραφία με τη σημαία του ψευδοκράτους

Ο ΟΗΕ «συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στο νησί εντός του καθιερωμένου πλαισίου»
Καμία αλλαγή στην πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό δεν σηματοδοτεί η φωτογραφία από τη συνάντηση της Αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στο περιθώριο του Anatolia Diplomacy Forum στην Τουρκία, ξεκαθάρισε ο Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Στεφάν Ντουζαρίκ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι στη φωτογραφία εμφανίζεται πάνω στο τραπέζι τόσο η σημαία των Ηνωμένων Εθνών όσο και η σημαία του ψευδοκράτους, ο κ. Ντουζαρίκ ανέφερε ότι η κ. ΝτιΚάρλο «βρέθηκε πράγματι στο Anatolia Diplomacy Forum» και ότι «η φωτογραφία που κυκλοφόρησε αντανακλά τη διάταξη που υπήρχε στον χώρο της συνάντησης».

«Να είμαστε σαφείς», τόνισε, «αυτό δεν σηματοδοτεί καμία αλλαγή στη θέση του ΟΗΕ στο Κυπριακό».

Όπως πρόσθεσε, «η θέση μας εξακολουθεί να καθοδηγείται από τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας» και ο ΟΗΕ «συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες για μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση στο νησί εντός του καθιερωμένου πλαισίου».

