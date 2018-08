«Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο CV-1, θα βασίζεται σε κάποια πρωτότυπα τεχνολογικά συστήματα τα οποία έχει δημιουργήσει ο όμιλος Το αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε με βάση το αμάξωμα του αυτοκινήτου ΙΖ-21252 “Κόμπι”, είναι αυτό πάνω στα οποίο θα δοκιμασθούν όλα αυτά τα νέα συστήματα» αναφέρει η ανακοίνωση του ομίλου Καλάσνικοφ.

Το νέο αυτοκίνητο θα έχει τον δικό του εγκέφαλο, ρωσικής κατασκευής, ο οποίος θα ελέγχει τα πάντα από το κινητήρα έως την μπαταρία.

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά η ονομαστική ισχύς του κινητήρα CV-1 είναι 220 ΚW ενώ η μέγιστη ισχύς θα είναι 500KW. Το νέο αυτοκίνητο θα έχει αυτονομία 350 χιλιόμετρων.

This week Kalashnikov unveiled a prototype electric car and this robot creature so clearly following elon musk for ideas or maybe transformers: robots in disguise pic.twitter.com/QL3dnpRNtg

— Scott Rose (@rprose) August 23, 2018