Ο Οζέλ έκανε πορεία προς την Εθνοσυνέλευση μέσα στη βροχή μετά τα επεισόδια στα γραφεία του CHP

Μέσα σε καταρρακτώδη βροχή και υπό το βλέμμα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, ο Οζγκιούρ Οζέλ ξεκίνησε πορεία προς την Εθνοσυνέλευση, μετατρέποντας την πολιτική κρίση στην Τουρκία σε μια εικόνα με έντονο συμβολισμό και εκρηκτική φόρτιση. Ο έκπτωτος πρόεδρος του CHP περπάτησε για περίπου έξι χιλιόμετρα από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, έχοντας στο πλευρό του στελέχη και υποστηρικτές που φώναζαν συνθήματα υπέρ της «λαϊκής βούλησης».

Η ένταση κορυφώθηκε με πρωτοφανή επεισόδια στα γραφεία του κόμματος της αντιπολίτευσης της Τουρκίας CHP στην Άγκυρα, όπου αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν κάνοντας χρήση χημικών και πλαστικών σφαιρών για να απομακρύνουν προσωπικό και μέλη βρίσκονταν στο κτίριο.

Οι εικόνες από την Τουρκία θύμιζαν πεδίο σύγκρουσης, με σπασμένες εισόδους, δακρυγόνα και συγκρούσεις μπροστά σε πολίτες και δημοσιογράφους.

An itibarıyla polisler, plastik mermilerle CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptı.



Milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i koruyor. pic.twitter.com/GLVaC2O6Kr — İstanbul Büyükşehir Haber (@ibbhaaber) May 24, 2026

Kılıçdaroğlu’nun ‘tahliye’ talebi sonrası CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi!



İçeriye biber gazı sıkıldı, partililer gazdan etkilendi; işte binadaki son durum pic.twitter.com/K8zjrgBp0g — T24 (@t24comtr) May 24, 2026

CHP Genel Markezi’ne müdahale sonrası TBMM’ye yürüyen Özel Özel ve yanındaki partililer, yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti. pic.twitter.com/gf2xFy9dbB — Börte Medya (@MedyaBorte) May 24, 2026

Η κρίση ξέσπασε μετά τη δικαστική απόφαση που έκρινε άκυρο το συνέδριο του 2023, στο οποίο ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε επικρατήσει του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Με την απόφαση αυτή, η ηγεσία του κόμματος καθαιρέθηκε και ο πρώην πρόεδρος επανήλθε τυπικά στην ηγεσία, ενώ καταργήθηκαν και τα κομματικά όργανα που είχαν εκλεγεί τότε.

Ο Οζέλ αντέδρασε άμεσα και σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας ευθέως την εξουσία για πολιτική παρέμβαση. Σε μήνυμά του κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δήλωσε ότι «το κόμμα θα είναι πλέον στους δρόμους και τις πλατείες, σε μια πορεία προς την εξουσία», ενώ μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος χαρακτήρισε τη σύγκρουση «μάχη για την πατρίδα».

«Αν το κόμμα διοικείται από εκλεκτούς του Προεδρικού Μεγάρου, τότε ουσιαστικά έχει κλείσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δεσμευόμενος ότι θα αγωνιστεί για να «ξανανοίξει το CHP για τρίτη φορά» και ότι το κόμμα «θα διοικείται από αυτούς που επιλέγει ο λαός».

Παράλληλα, νέα δικαστική απόφαση διέταξε την έξωση του προσωπικού που παρέμενε μέσα στα γραφεία, ενώ η πλευρά Κιλιτσντάρογλου ζήτησε από την αστυνομία την επίσημη παράδοση του κτιρίου.

Ο ίδιος ο Κιλιτσντάρογλου κάλεσε τα μέλη του κόμματος να αποφύγουν ενέργειες που παραβιάζουν την κομματική πειθαρχία, ωστόσο η πολιτική και κοινωνική ένταση συνεχίζει να κλιμακώνεται επικίνδυνα στην Άγκυρα.