Ο Πάπας Λέων και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έτοιμοι για το ταξίδι τους στη Νίκαια για τα 1.700 χρόνια από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο

«Σήμερα δημοσιεύεται η Αποστολική Επιστολή In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως) η οποία τιμά το ιστορικό αυτό γεγονός» είπε ο ίδιος
Πάπας Λέων

O πάπας Λέων ο ΙΔ’ ετοιμάζεται να φύγει για το ταξίδι του στην Τουρκία και στον Λίβανο από την ερχόμενη Πέμπτη (27/11/2025), για τον εορτασμό των 1700 ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Μία σύντομη αναφορά στο ταξίδι του έκανε σήμερα (23/11/2025) ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, απευθυνόμενος στο πλήθος πιστών που συνέρρευσε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, για να τον ακούσουν.

«Πλησιάζει, πλέον, το αποστολικό ταξίδι που θα πραγματοποιήσω στην Τουρκία και στον Λίβανο. Στην Τουρκία θα τιμήσουμε την επέτειο των χιλίων επτακοσίων χρόνων από τη Σύνοδο της Νίκαιας. Για τον λόγο αυτό, σήμερα, δημοσιεύεται η Αποστολική Επιστολή In Unitate Fidei (Εν τη Ενότητι της Πίστεως, σ.σ.) η οποία τιμά το ιστορικό αυτό γεγονός. Τώρα, απευθυνόμαστε στην Παρθένο Μαρία, αναθέτοντας στη μητρική της διαμεσολάβηση, όλες αυτές τις προθέσεις και την προσευχή μας για την ειρήνη».

Με την Αποστολική του Επιστολή «In Unitate Fidei», ο ποντίφικας ενθαρρύνει τους χριστιανούς να παραμείνουν ενωμένοι με σημείο αναφοράς την πίστη τους και την αλήθεια οι οποίες ενώνουν, εδώ και αιώνες, όλους τους πιστούς. Καλεί τους χριστιανούς, παράλληλα, να διαδώσουν τον λόγο του Ιησού και να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ακόμη βαθύτερα το μήνυμά του.

«Στην ενότητα της πίστης, η οποία κηρύχθηκε από τις απαρχές της Εκκλησίας, οι χριστιανοί καλούνται να πορευθούν με ομόνοια, διαφυλάττοντας και διαδίδοντας, με αγάπη και χαρά, το μήνυμα του Ιησού Χριστού», γράφει ο πάπας Λέων.

Ο ίδιος αναφέρει επίσης ότι το δώρο το οποίο έλαβαν οι χριστιανοί είναι ο Υιός του Θεού, που ήρθε στη γη για τη σωτηρία μας, «και στον οποίο διακήρυξαν ότι πιστεύουν οι επίσκοποι που πήραν μέρος στην Σύνοδο της Νίκαιας, το 325 μετά Χριστόν».

Ο πάπας Πρέβοστ, τέλος, υπογραμμίζει στην Επιστολή που υπέγραψε σήμερα, ότι η πίστη στον Ιησού Χριστό, υιό του Θεού, η οποία διακηρύχθηκε στη Νίκαια και που προφέρεται μέχρι σήμερα στη λειτουργία, με το Σύμβολο της Πίστεως (Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως) «ενώνει όλους τους χριστιανούς και προσφέρει ελπίδα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, εν μέσω πολλών ανησυχιών και φόβων, απειλών πολέμων και βίας, σοβαρών αδικιών και ελλείψεων ισορροπίας, φυσικών καταστροφών, πείνας και εξαθλίωσης εκατομμυρίων ανθρώπων».

