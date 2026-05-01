Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί συναγερμό στην αγορά λιπασμάτων: «Μπορεί να χαθούν έως 10 δισ. γεύματα την εβδομάδα»

Σοβαρές αναμένονται οι επιπτώσεις στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην παραγωγή λιπασμάτων και στον εφοδιασμό βασικών πρώτων υλών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC ο διευθύνων σύμβουλος της Yara, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής λιπασμάτων παγκοσμίως, Σβέιν Τόρε Χόλσεθερ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στο Ιράν στην παγκόσμια αγορά τροφίμων.

Όπως ανέφερε, οι εχθροπραξίες στον Κόλπο και τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια επισιτιστική παραγωγή.

«Αυτή τη στιγμή, έως και μισό εκατομμύριο τόνοι αζωτούχων λιπασμάτων δεν παράγονται παγκοσμίως λόγω της κατάστασης που επικρατεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έλλειψη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στο να χαθούν έως και 10 δισεκατομμυρίων γευμάτα την εβδομάδα, καθώς η μειωμένη χρήση λιπασμάτων προκαλεί σημαντική μείωση στις αποδόσεις των καλλιεργειών.

Όπως εξήγησε, η μη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων μπορεί να μειώσει τις αποδόσεις ορισμένων καλλιεργειών έως και κατά 50%.

Πίεση στους αγρότες

Ο επικεφαλής της Yara υπογράμμισε ότι οι αγρότες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλαπλές οικονομικές πιέσεις.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του πετρελαίου κίνησης για τα αγροτικά μηχανήματα, αλλά και το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων, επιβαρύνουν σημαντικά την παραγωγή, χωρίς ωστόσο οι τιμές των αγροτικών προϊόντων να έχουν προσαρμοστεί αντίστοιχα.

Ο Χόλσεθερ προειδοποίησε ακόμη ότι η συνέχιση της σύγκρουσης στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε μια διεθνή «δημοπρασία» για την εξασφάλιση τροφίμων, όπου οι πλουσιότερες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν προμήθειες εις βάρος των φτωχότερων.

«Αν ξεκινήσει ένας ανταγωνισμός για την αγορά τροφίμων, η Ευρώπη ίσως να μπορεί να τον αντέξει. Το ερώτημα όμως είναι: από ποιους θα αγοράζει αυτά τα τρόφιμα; Οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα», τόνισε.

Όπως σημείωσε, η κατάσταση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα πρόσβασης στα τρόφιμα, ελλείψεων και πείνας.

Και όπως είναι αναμενόμενο μπορεί οι ελλείψεις στην Ευρώπη να μην εμφανιστούν, εντούτοις το αυξημένο κόστος παραγωγής αναμένεται να περάσει σύντομα στους καταναλωτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή των λιπασμάτων έχει ήδη αυξηθεί κατά 80% από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.