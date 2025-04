Ο «πόλεμος» Τραμπ με το Χάρβαρντ, το «πάγωμα» χρηματοδότησης 2,2 δισ. δολαρίων και η απάντηση του Πανεπιστημίου: «Δεν παραδίδουμε την ανεξαρτησία μας»

Με αμείωτο ρυθμό ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τον «πόλεμο» που έχει ξεκινήσει με τα μεγαλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, με την κυβέρνηση να «παγώνει» χθες, Δευτέρα (14.04.25) 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της χρηματοδότησης του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Η κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε ως απάντηση του πανεπιστημίου Χάρβαρντ μετά την άρνηση του αμερικανικού πανεπιστημίου να υποκύψει στις απαιτήσεις του Λευκού Οίκου που το κατηγορεί ότι επιτρέπει να «ανθίζει» στους κόλπους του ο αντισημιτισμός.

Μία ημέρα μετά το αμερικανικό πανεπιστήμιο στέλνει σαφές μήνυμα: «Δεν παραδίδουμε την ανεξαρτησίας μας».

Το Χάρβαρντ, όπως και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια, έγινε θέατρο φοιτητικών κινητοποιήσεων κατά του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας. Έγινε στόχος της επίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ μόλις πήρε τα «κλειδιά» του Λευκού Οίκου.

«Η παρενόχληση των εβραίων φοιτητών είναι αβάσταχτη», κατήγγειλε σε ανακοίνωση του αμερικανικό υπουργείο Παιδείας. «Είναι ώρα τα πανεπιστήμια της ελίτ να λάβουν στα σοβαρά το πρόβλημα και να δεσμευθούν να προχωρήσουν σε σημαντικές αλλαγές αν θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την υποστήριξη των φορολογουμένων».

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε την περασμένη Παρασκευή e-mail στο Χάρβαρντ απαιτώντας από το πανεπιστήμιο να κοινοποιεί αμέσως στις ομοσπονδιακές αρχές τα ονόματα των ξένων φοιτητών που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά και να αναφέρεται σε τρίτο εξωτερικό παράγοντα για να επιβεβαιώνει ότι κάθε σχολή διαθέτει «ποικιλία απόψεων».

Ζήτησε επίσης από το πλουσιότερο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών «έλεγχο» των απόψεων των φοιτητών και του σώματος των διδασκόντων.

«Το Χάρβαρντ δεν είναι έτοιμο να αποδεχθεί τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν την νόμιμη εξουσία αυτής και οποιαδήποτε άλλης κυβέρνησης», απάντησε το πανεπιστήμιο σε επιστολή που υπογράφεται από τους δικηγόρους του.

Οι απαιτήσεις της κυβέρνησης «αντιβαίνουν στην Πρώτη Τροπολογία» του αμερικανικού Συντάγματος που εγγυάται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, κυρίως την ελευθερία της έκφρασης.

Σε επιστολή που απευθύνεται προς τους φοιτητές και τους καθηγητές, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Άλαν Γκάρμπερ διαβεβαιώνει ότι το Χάρβαρντ «δεν θα απεμπολήσει την ανεξαρτησία του ούτε τα εγγυημένα από το Σύνταγμα δικαιώματα».

«Καμία κυβέρνηση, οποιονδήποτε και αν είναι το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία, δεν πρέπει να υπαγορεύει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τι πρέπει να διδάσκουν, ποιους μπορούν να εγγράφουν ή να προσλαμβάνουν, ούτε σε ποια αντικείμενα μπορούν να πραγματοποιούν έρευνα», γράφει ο Αλαν Γκάρμπερ.

Την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι το Χάρβαρντ έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και τη βελτίωση του κλίματος στην πανεπιστημιούπολη, περιλαμβανομένων πειθαρχικών ποινών σε φοιτητές, επενδύσεων στην ιδεολογική πολυφωνία και ενίσχυσης της ασφάλειας. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επέλεξε να αγνοήσει αυτές τις ενέργειες και να επιβάλει όρους που καταπατούν την ανεξαρτησία της ακαδημαϊκής κοινότητας.

«Το πανεπιστήμιο δεν θα παραδώσει την ανεξαρτησία του ούτε θα απεμπολήσει τα συνταγματικά του δικαιώματα», έγραψε μεταξύ άλλων.

«Συγχαρητήρια στο Χάρβαρντ που αρνήθηκε να απεμπολήσει τα συνταγματικά του δικαιώματα απέναντι στον αυταρχισμό του Τραμπ», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

Η Ελίζ Στέφανικ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ και απόφοιτος του Harvard, ζήτησε τη διακοπή της χρηματοδότησης του πανεπιστημίου χαρακτηρίζοντάς το «ενσάρκωση της ηθικής και ακαδημαϊκής έκπτωσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

Οι ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις αντιπροσωπεύουν το 11% των εσόδων του Χάρβαρντ, ο ετήσιος προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ στην περιοχή της Βοστώνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στο τέλος του Μαΐου ότι σκοπεύει να κόψει περί τα 9 δισεκατομμύρια ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων από το πανεπιστήμιο έπειτα από την πραγματοποίηση «συνολικού ελέγχου».

Τα πανεπιστήμια Northwestern και Cornell χαρακτηρίστηκαν «πανεπιστημιακά ιδρύματα που ανέχονται τον αντισημιτισμό» από του υπουργό Άμυνας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Πιτ Χέγκσεθ. Στη συνέχεια, το Πεντάγωνο έκοψε επιχορηγήσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς τα δύο πανεπιστήμια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έκοψε για τους ίδιους λόγους 400 εκατομμύρια δολάρια επιχορηγήσεων από το πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, το οποίο, αντίθετα από το Χάρβαρντ, έσπευσε να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και εφαρμόζει δραστικές μεταρρυθμίσεις με την ελπίδα ότι θα ανακτήσει τους πόρους.

«Το Χάρβαρντ έδειξε τον δρόμο στα υπόλοιπα ιδρύματα της ανωτάτης εκπαίδευσης αποκρούοντας την παράνομη και χονδροειδή απόπειρα να καταπνιγεί η ακαδημαϊκή ελευθερία», σχολίασε στο Χ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου του Harvard.

«Ας ελπίσουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ιδρύματα», πρόσθεσε.

Harvard has set an example for other higher-ed institutions – rejecting an unlawful and ham-handed attempt to stifle academic freedom, while taking concrete steps to make sure all students at Harvard can benefit from an environment of intellectual inquiry, rigorous debate and… https://t.co/gAu9UUqgjF