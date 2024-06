Ο Πούτιν έκανε δώρο στον Κιμ Γιονγκ Ουν μια λιμουζίνα, ένα σερβίτσιο τσαγιού και ένα ξιφίδιο

Μια ρωσικής κατασκευής λιμουζίνα Aurus, ένα σερβίτσιο τσαγιού και ένα ξιφίδιο ναυάρχου έκανε δώρο ο Βλαντίμιρ Πούτιν στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέδωσε σήμερα Τετάρτη (19.6.24) το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλο του Ρώσου προέδρου.

Ο Πούτιν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ, έλαβε ως δώρο από τον Κιμ Γιονγκ Ουν, διάφορα έργα τέχνης που αναπαριστούν τον ίδιο, μεταξύ των οποίων και προτομές, δήλωσε ο Ουσάκοφ.

Τον Πούτιν υποδέχθηκαν σήμερα στην Πιονγκγιάνγκ χιλιάδες, ενθουσιώδεις κάτοικοι της κορεατικής πρωτεύουσας, με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να εκφράζει την «πλήρη στήριξή» του για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να υπόσχεται ισχυρότερους στρατηγικούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Το Aurus Senat, μια ρετρό λιμουζίνα που θυμίζει την ZIL της σοβιετικής εποχής, είναι το επίσημο όχημα του Ρώσου προέδρου και ο Πούτιν μετακινήθηκε με ένα τέτοιο αυτοκίνητο κατά την πρόσφατη τελετή ορκωμοσίας του τον Μάιο.

🇷🇺🇰🇵 Putin’s Gifts to Kim: A Russian-made Aurus luxury limousine, an admiral’s dagger, and a tea set. Kim received another Aurus earlier this year in February. Kim referred to Putin as the dearest friend of the Korean people. #Putin #KimJongUn #Aurus #LuxuryLimousine… pic.twitter.com/tB2j4Otg9M — Dharmishtha (@Dharmishtha_D) June 19, 2024

These two are closer than you think .. that car was sent to Kim by Putin a state of the art presidential limo fully secured and made by Russia https://t.co/4MDzFgPMEH — peace crusader (@crusader500) June 19, 2024

Όταν ο Κιμ επισκέφθηκε τη Ρωσία πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν του έδειξε ένα από τα μαύρα, θωρακισμένα οχήματά του. Ο Κιμ κάθισε δίπλα στον Πούτιν στο αυτοκίνητο και φάνηκε να το απολαμβάνει.

Δεύτερη λιμουζίνα που κάνει δώρο στον Κιμ

Ο Πούτιν δώρισε στον Κιμ μια πρώτη λιμουζίνα Aurus φέτος τον Φεβρουάριο, είχαν ανακοινώσει τότε και οι δύο χώρες, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον έχει τουλάχιστον δύο τέτοια οχήματα.

Inside the Aurus Senat, the $275,000 RUSSIAN MADE tank of a LIMO gifted to Kim Jong-un by Vladimir Putin, that has EVERYTHING from SHAG CARPET to ELECTRIC CURTAINS. pic.twitter.com/geTxPaCAuW — (@Paul_RevereJr) February 20, 2024

Kim Jong Un takes ride in luxury Russian limo given to him by Putin



State media says car ride is ‘clear proof’ of the close and deepening relationship between the two countries. pic.twitter.com/44zenmzgkm — Global Current News (@Fahadali682521) March 16, 2024

Ο Κιμ θεωρείται λάτρης των αυτοκινήτων. Διαθέτει μεγάλη συλλογή ξένων πολυτελών οχημάτων, τα οποία έφθασαν πιθανόν παρανόμως στη χώρα του, καθώς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύουν την εξαγωγή πολυτελών ειδών στη Βόρεια Κορέα.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει εμφανιστεί σε μια λιμουζίνα Maybach, αρκετές Mercedes, μια Rolls-Royce Phantom και ένα SUV Lexus.

Υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ρωσία θα αρχίσει φέτος να κατασκευάζει πολυτελή αυτοκίνητα Aurus σε πρώην εργοστάσιο της Toyota στην Αγία Πετρούπολη. Σύμφωνα με τη ρωσική εταιρία αναλύσεων Autostat, στη Ρωσία έχουν πουληθεί από τις αρχές του έτους 40 οχήματα Aurus.