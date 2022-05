Τον ισχυρισμό ότι ο Πούτιν έγινε στόχος δολοφονικής απόπειρας έκανε ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας. Ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, δήλωσε ότι η προσπάθεια να δολοφονηθεί ο Ρώσος Πρόεδρος έγινε μετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022.

Όπως έγραψε η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda, τη Δευτέρα (23.05.2022) ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κιρίλο Μπουντάνοφ, αποκάλυψε ότι η απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν σημειώθηκε πριν από περίπου δύο μήνες, δηλαδή μέσα στον Μάρτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μπουντάνοφ υποστήριξε ότι οι επίδοξοι δολοφόνοι του Πούτιν προέρχονταν από την περιοχή του Καυκάσου, που περιλαμβάνει την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τμήματα της νότιας Ρωσίας.

Head of Ukrainian Intelligence Budanov: Putin was assaulted https://t.co/u6S1MezsZA pic.twitter.com/J2dats3cMn

«Υπήρξε μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Πούτιν. Δέχτηκε επίθεση, λέγεται, από άτομα από τον Καύκασο, όχι πολύ καιρό πριν», είπε ο Μπουντάνοφ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Putin survived an assassination attempt two months ago, Ukraine official says https://t.co/5nfdSky6kN