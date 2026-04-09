Ο Πούτιν κήρυξε προσωρινή εκεχειρία με την Ουκρανία λόγω του Πάσχα

Εκεχειρία στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν λόγω του ημερών του Πάσχα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία λόγω του Πάσχα θα τεθεί σε ισχύ από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως και το τέλος της 12ης Απριλίου 2026, με απόφαση του ανώτατου διοικητή των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Μόσχα κάλεσε την ουκρανική πλευρά να προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση για την περίοδο του Πάσχα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα τηρηθεί η εκεχειρία και από τις δύο πλευρές.

Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν λάβει εντολή να διακόψουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, παραμένοντας ωστόσο σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων ή επιθετικών ενεργειών.