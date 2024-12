Ο Πούτιν «κλείνει την πόρτα» στον Άσαντ: «Η Ρωσία έχει άλλες προτεραιότητες – Περιορισμένη η βοήθεια στη Συρία»

Η Ρωσία έχει επικεντρωθεί πλήρως στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι δυνατότητες της Μόσχας να παρέμβει αποτελεσματικά στην Συρία, για να υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ απέναντι στις αντικυβερνητικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η Ρωσία ενημέρωσε τη Συρία ότι οποιαδήποτε επέμβασή της για να στηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις του Προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, έναντι των ανταρτών, θα ήταν περιορισμένη, καθώς έχει άλλες προτεραιότητες, όπως αναφέρουν σήμερα τα πρακτορεία ειδήσεων Sky News Arabia και Bloomberg.

Νωρίτερα σήμερα, η ρωσική πρεσβεία στη Δαμασκό προέτρεψε τους Ρώσους πολίτες να εγκαταλείψουν την χώρα όσο είναι διαθέσιμες οι εμπορικές πτήσεις.

Russia has informed Damascus that any intervention will be limited, as it has other priorities at this time, Sky News Arabia reports.