Ο Πούτιν «πνίγει» τους Ουκρανούς με την «στρατηγική της ασφυξίας» – Γιατί η Ρωσία κερδίζει εδάφη στο Ντονμπάς

Η Ρωσία έχει σημειώσει σημαντικά εδαφικά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία, με στόχο να καταλάβει την στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόφσκ, που παίζει τεράστιο ρόλο για την υποστήριξη των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Ντονμπάς.

Η πρόοδος των στρατευμάτων που έχει η αναπτύξει η Ρωσία στο ανατολικό μέτωπο έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό στην Ουκρανία, κάτι που αναφέρει και ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Ειδικότερα, ο στρατός του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν κατέλαβε 478 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους από την αρχή του Οκτωβρίου, τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη που έχει καταγράψει μέσα σε έναν μήνα από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, σύμφωνα με ανάλυση του AFP με βάση τα δεδομένα του Αμερικανικού Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW).

NEW: The rate of Russian advances in Ukraine has increased in recent weeks but remains slow and consistent w/ positional warfare rather than with rapid mechanized maneuver—emphasizing how generally stagnant Russian advances have been after over two and half years of war. 🧵(1/7) pic.twitter.com/0s4sBjRosM October 30, 2024

Η Μόσχα ανακοινώνει σχεδόν κάθε ημέρα μία νίκη

«Η Ρωσία βρίσκεται στην επίθεση όλη τη χρονιά», παρατήρησε το Meduza, ένα ρωσικό μέσο της αντιπολίτευσης που έχει απαγορευθεί στη Ρωσία. «Όμως η εβδομάδα που πέρασε ήταν μία από τις πιο σκληρές για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία του ISW δεν δείχνουν μια στρατιωτική κατάρρευση της Ουκρανίας. «Αλλά αυτό που είναι πιο ανησυχητικό είναι ότι πρόκειται για μία τάση», εκτίμησε ο Γάλλος στρατηγός Μισέλ Γκογιά ιστορικός πολέμου.

«Παρατηρούμε επιτάχυνση της προέλασης και δημιουργείται η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να την ανασχέσουμε», πρόσθεσε κάνοντας λόγο για «μια ρωσική στρατηγική άσκησης πίεσης παντού, ταυτόχρονα, αναμένοντας ότι (το μέτωπο) θα σπάσει, θα κατακερματιστεί ή θα καταρρεύσει».

«Η κατάληψη καμίας τοποθεσίας δεν έχει εξαιρετική σημασία από μόνη της, αλλά συνολικά όλο αυτό αποτελεί σημαντική νίκη για τον ρωσικό στρατό», διαβεβαίωσε ο Αλεξάντρ Χραμτσίχιν, ένας ανεξάρτητος Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής. «Η ρωσική προέλαση, αν και δεν είναι πολύ γρήγορη, δείχνει ότι η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο», πρόσθεσε.

Ο παράγοντας «Βόρεια Κορέα» για την Ουκρανία

Η Μόσχα διατηρεί από το 2022 την ανωτερότητα στο πυροβολικό. Παρά τις οικονομικές κυρώσεις που της επιβλήθηκαν από τη Δύση, έχει μετατρέψει την οικονομία της σε πολεμική μηχανή με τη στήριξη πιστών της συμμάχων, κυρίως του Ιράν και της Βόρειας Κορέας.

«Η ρωσική πολεμική βιομηχανία παράγει περισσότερα όπλα από όσα λαμβάνει η Ουκρανία», εκτίμησε ο Χραμτσίχιν και «περισσότερα πυρομαχικά χάρη στη δική της βιομηχανία και στη Βόρεια Κορέα».

Στις αρχές του 2024 το πάγωμα από το Κογκρέσο της βοήθειας που παρέχουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στον ανεφοδιασμό του ουκρανικού στρατού, «ενώ την ίδια ώρα 3 εκατ. βορειοκορεατικές οβίδες έφτασαν στις ρωσικές αποθήκες», εξήγησε ο Γκογιά. Παράλληλα η Μόσχα χρησιμοποίησε περίπου 1.600 βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους KN-02 για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

6/ For example, Russian forces seized the settlement of Vuhledar as of October 1, 2024, have continued to advance north and northwest of Vuhledar, and have made significant tactical gains in and near Selydove (southeast of Pokrovsk) over the course of the past week. pic.twitter.com/CR9GsBucTU — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 30, 2024

Αντί να καταλαμβάνει τις πόλεις συνοικία – συνοικία, ο ρωσικός στρατός επιλέγει τη στρατηγική της ασφυξίας. «Η στρατηγική είναι να απειλούν να περικυκλώσουν θύλακες οι οποίοι αναγκάζονται να υποχωρήσουν», επεσήμανε ο Γκογιά.

Ο Αλεξάντρ Κοτς, δημοσιογράφος της ρωσικής εφημέριδας Komsomolskaya Pravda, εξήγησε ότι ο ρωσικός στρατός δεν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον πόλεων και χωριών στη γραμμή του μετώπου, όπου θα έπρεπε να καταλάβει σταδιακά κάθε τετραγωνικό μέτρο, αλλά προτίμησε να τα περικυκλώσει. Με αυτό τον τρόπο «ο εχθρός ενδέχεται να αναγκαστεί να αποσύρει τα στρατεύματά του και να το κάνει διασχίζοντας έναν μεγάλο διάδρομο ανοικτό στα πυρά».

Έλλειψη στρατιωτών και ηθικού στην Ουκρανία

Σταδιακά η ρωσική προέλαση ρίχνει το ηθικό των Ουκρανών. Το Κίεβο δυσκολεύεται να βρει νέους στρατιώτες, ενώ η αποδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και η διαφθορά ευνοεί τις λιποταξίες και τις αρνήσεις επιστράτευσης.

«Για να νικήσεις έναν εχθρό, πρέπει να σκοτώσεις την ελπίδα του. Όταν η θυσία των ανθρώπων που σκοτώνονται δεν σημαίνει τίποτα, δεν έχει πλέον νόημα να πολεμάς», επεσήμανε ο Γκογιά.

«Η κυβέρνηση (του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ) Ζελένσκι, μπροστά στην κόπωση του άμαχου πληθυσμού από τον πόλεμο, δυσκολεύεται να κινητοποιήσει» τους Ουκρανούς, επιβεβαίωσε Γάλλος στρατιωτικός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες Τρίτη νέα επιστράτευση 160.000 ανδρών, κυρίως μπροστά στον φόβο ανάπτυξης βορειοκορεατικών στρατευμάτων στο πλευρό του ρωσικού στρατού, προκειμένου να ανανεώσει τον στρατό του σε ποσοστό 85%. Οι ειδικοί όμως τονίζουν και τις μεγάλες απώλειες στη ρωσική πλευρά.

Ο Ιβάν Κλιζτς, του Διεθνούς Κέντρου για την Άμυνα και την Ασφάλεια (ICDS) στην Εσθονία, υπογράμμισε ότι με τους τρέχοντες ρυθμούς η Μόσχα «θα καταλάβει το υπόλοιπο Ντονμπάς σε πολλούς μήνες, με εξαιρετικά υψηλό κόστος, πιθανόν αβάστακτο».

Εξάλλου το «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι, που έχει στόχο να φέρει το Κίεβο σε θέση ισχύος προκειμένου να διαπραγματευθεί με τη Μόσχα, διχάζει τους συμμάχους. Και οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές προκαλούν μεγάλη αβεβαιότητα.

«Η Ουκρανία θα συνειδητοποιήσει σύντομα ότι έχει ανάγκη να αλλάξει κατεύθυνση και ότι στο άμεσο μέλλον η στήριξη στους δυτικούς εταίρους της θα γίνει μια αντιπαραγωγική στρατηγική», εξήγησε ο Κλιζτς.

Η ανάπτυξη Βορειοκορεατών στρατιωτών μπορεί να προκαλέσει μια αίσθηση επείγοντος στους Δυτικούς. Αλλά «αυτή η αίσθηση θα μεταφραστεί σε υποσχέσεις ή σε ενισχυμένη υποστήριξη; Μένει να φανεί», κατέληξε.