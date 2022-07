Τέλος σε κάθε υποψία για προβλήματα υγείας του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, βάζει ο διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, με δηλώσεις τους την Τετάρτη στο Κολοράντο.

Ο Μπερνς της CIA σχολίασε τα περί ασθένειας του Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας πως «υπάρχουν πολλές φήμες για την υγεία του, αλλά, εξ όσων γνωρίζουμε, είναι εντελώς υπερβολικά υγιής», όπως έγραψε η δημοσιογράφος Νατάσα Μπερτράντ του CNN. Ωστόσο, o Μπερνς έσπευσε να σχολιάσει πως όσα λέει δεν αποτελούν επίσημη αξιολόγηση πληροφοριών.

Σημειώνεται πως μόλις λίγα 24ωρα πριν οι φήμες για την υγεία του Πούτιν φούντωσαν και πάλι, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος εθεάθη να παραπατά, καθώς κατέβαινε από αεροπλάνο.

Ο Μπερνς που υπήρξε πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα για περισσότερο από είκοσι χρόνια είπε πως: «Ο κ. Πούτιν πιστεύει πολύ στον έλεγχο, τον εκφοβισμό και στην εκδίκηση» και όπως είπε αυτά τα χαρακτηριστικά του έχουν γίνει πιο έντονα καθώς έχουν μειωθεί και οι σύμβουλοί του.

“There are lots of rumors about President Putin’s health, but as far as we can tell, hes entirely too healthy,” Burns says.