Ο Πούτιν χτυπά τύμπανα παγκόσμιου πολέμου – Απάντηση της Δύσης στον «παράφρονα γείτονα» ζητά ο Ζελένσκι

Καμπανάκι του Βλαντιμίρ Πούτιν για παγκόσμιο πόλεμο! Στο έκτακτο διάγγελμα που απηύθυνε το βράδυ της Πέμπτης (21.11.2024), ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για στοιχεία παγκόσμιας σύγκρουσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, αφότου η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση με μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικό πύραυλο.

Στο διάγγελμά του την Πέμπτη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι «η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς εναντίον μίας ουκρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης ως απάντηση στα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς με δυτικά όπλα».

«Η χρήση αμερικανικών και βρετανικών όπλων μεγάλης εμβέλειας από την Ουκρανία προκάλεσε αυτή την απάντηση», εξήγησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Αναφέρθηκε στη δοκιμή του νέου πυραυλικού συστήματος «Oreshnik», το οποίο, όπως τόνισε, καταδεικνύει τις δυνατότητες της ρωσικής τεχνολογίας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του ΝΑΤΟ.

«Σε συνθήκες μάχης, πραγματοποιήθηκε δοκιμή ενός από τα πιο πρόσφατα ρωσικά πυραυλικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς. Σε αυτή την περίπτωση, με μια μη πυρηνική υπερηχητική έκδοση ενός βαλλιστικού πυραύλου», είπε, πριν προσθέσει ότι «η δοκιμή ήταν επιτυχής. Ο στόχος επιτεύχθηκε», πρόσθεσε.

«Ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά συγκροτήματα που είναι γνωστά από τη σοβιετική εποχή χτυπήθηκε στο έδαφος της Ουκρανίας, στην πόλη Ντνιπροπετρόφσκ. Ο στόχος κατασκεύαζε πυραύλους και άλλους εξοπλισμούς», συμπλήρωσε.

Η επίθεση – όπως είπε – έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ρωσικής αποτρεπτικής ικανότητας, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, η Ρωσία «θα απαντήσει συμμετρικά».

Στο διάγγελμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει στρατιωτικές εγκαταστάσεις οποιασδήποτε χώρας, τα όπλα της οποίας χρησιμοποιούνται εναντίον της Μόσχας, «φωτογραφίζοντας» τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, των οποίων όπλα χρησιμοποίησε η Ουκρανία πλήττοντας εγκαταστάσεις στο ρωσικό έδαφος.

«Η σύγκρουση στην Ουκρανία, από περιφερειακή, αποκτά πλέον στοιχεία παγκόσμιας σύρραξης», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για την αυξημένη εμπλοκή του ΝΑΤΟ και την παροχή όπλων προηγμένης τεχνολογίας στο Κίεβο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία – τα προηγούμενα 24ωρα – εξαπέλυσε επίθεση με αμερικανικούς και βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι τα πρόσφατα πλήγματα της Ουκρανίας κατά ρωσικών στρατηγικών στόχων με τη χρήση δυτικών όπλων «δεν αλλάζουν την κατάσταση», ούτε «θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», όπως αποκαλεί την εισβολή της 22ας Φεβρουαρίου 2022.

Όπως είπε «οι εχθροί δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους», στο πεδίο της μάχης, όπου θεωρεί πως η Ρωσία επικρατεί.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως «είναι σαφές ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πεδίο δοκιμών», και ξεσπώντας κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε:

«Σήμερα (σ.σ. 21.11.2024), ο παράφρων γείτονάς μας, αποκάλυψε για άλλη μία φορά την πραγματική του φύση – την περιφρόνησή του για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Και κυρίως τον φόβο του, που είναι τόσο συντριπτικός που εξαπολύει τον έναν πύραυλο μετά τον άλλο, ψάχνοντας τον πλανήτη για περισσότερα όπλα – είτε από το Ιράν είτε από τη Βόρεια Κορέα».

Today, our insane neighbor has once again revealed its true nature—its disdain for dignity, freedom, and human life itself. And, most of all, its fear.



Fear so overwhelming that it unleashes missile after missile, scouring the globe for more weapons—whether from Iran or North… pic.twitter.com/tEsZ0Uu1bt