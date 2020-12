Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έσπασαν τα μέτρα για τον κορονοϊό – Έξαλλοι οι Βρετανοί

Σφοδρές αντιδράσεις φαίνεται να έχει προκαλέσει στην Βρετανία συνάντηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον με την οικογένεια του πρίγκιπα Έντουαρντ στο εξοχικό της βασίλισσας Ελισάβετ, Sandringham Estate. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δέχονται επικρίσεις καθώς φαίνεται να ξεπέρασαν το όριο των εννέα ατόμων που προβλέπεται για τον κορονοϊό.

Το απόγευμα της Δευτέρας (21/12), ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον -όπως αναφέρει η Daily Mail- μαζί με τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον μικρό πρίγκιπα Λούις βρέθηκαν στο Sandringham προκειμένου να επισκεφθούν μια χριστουγεννιάτικη έκθεση στο δάσος. Στην βασιλική θερινή κατοικία βρέθηκε και ο πρίγκιπας Έντουαρντ με την σύζυγό του, Σοφία, και τα παιδιά τους, λαίδη Λουίζ και υποκόμης Τζέιμς.

EXCLUSIVE Cambridges mingle with Edward and Sophie’s family as group of NINE on night out at Sandringham attraction https://t.co/0ZuhtEWgk2 pic.twitter.com/1mZvodXfFY