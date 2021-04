Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, πρόεδρος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή 30 Απριλίου ότι θα συμμετάσχει κι ίδιος στο κάλεσμα για μποϊκοτάζ των κοινωνικών δικτύων, που ξεκίνησαν οι σύλλογοι για να διαμαρτυρηθούν για τις ρατσιστικές προσβολές στους ποδοσφαιριστές τους.

«Ως πρόεδρος της αγγλικής ομοσπονδίας, συμμετέχω σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα το σαββατοκύριακο», δήλωσε στο Twitter ο 38χρονος πρίγκιπας, δεύτερος στη διαδοχή της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

