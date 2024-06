Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ βρέθηκε στον «γάμο της χρονιάς» – Παντρεύτηκε ο νονός του πρίγκιπα Τζορτζ και του πρίγκιπα Άρτσι

Ο δούκας Χιου Γκρόσβενορ, o οποίος είναι βαφτισιμιός του βασιλιά Καρόλου και νονός του πρίγκιπα Τζορτζ και του πρίγκιπα Άρτσι, παντρεύτηκε με την νέα δούκισσα του Γουέστμινστερ Ολίβια Χένσον. Το παρών στο γάμο έδωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Ένα νυφικό βγαλμένο από παραμύθι φόρεσε η Ολίβια Χένσον και για να ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον δούκα Χιου Γκρόσβενορ, στον Καθεδρικό Ναό του Τσέστερ. Στο χαρμόσυνο γεγονός βρέθηκε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, για να τιμήσει τον πνευματικό του αδερφό. Ο δούκας του Σάσσεξ έδωσε το παρών χωρίς, φυσικά, την παρουσία της συζύγου του Κέιτ Μιντλετον.

Η νέα δούκισσα και νύφη τράβηξε επάνω της όλα τα βλέμματα χάρη στο λαμπερό χαμόγελο παρόλο το δύσκολο καιρό που επικρατούσε κατά τη άφιξή της στην εκκλησία στο πλευρό του πατέρα της, Ρούπερτ Χένσον.

Ένα τοπικό μέσο έγραψε στο Χ (πρώην Twitter): «Η χαοτική στιγμή που ένας διαδηλωτής διακόπτει τον γάμο του δούκα και της δούκισσας, όσο παρακολουθεί ο πρίγκιπας Γουίλιαμ»

Για τη μεγάλη μέρα, επέλεξε ένα ιβουάρ νυφικό διακοσμημένο με κεντημένες λεπτομέρειες οι οποίες υπήρχαν και στο πέπλο της δια χειρός Emma Victoria Payne. Τα κεντήματα περιελάμβαναν μοτίβα και μπορντούρες που κοσμούσαν το πέπλο της προ-προγιαγιάς της από το 1880. Επίσης σαν προσωπική πινελιά ήταν κεντημένα τα αρχικά της και η ημερομηνία του γάμου.

Η μεταξωτή κρεπ σατέν φούστα είχε ουρά 2 μέτρων ενώ το μήκος του πέπλου ήταν 6 μέτρα. Επίσης φάνηκε η νύφη να χρησιμοποιεί τα παπούτσια της ως «κάτι μπλε» όπως επιβάλει το γαμήλιο έθιμο στην Βρετανία.

Η Ολίβια ολοκλήρωσε την εμφάνισή της φορώντας την τιάρα Faberge Myrtle Leaf Tiara η οποία κατασκευάστηκε το 1906 για τις νύφες της οικογένειας Γκρόσβενορ.

Στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη με λουλούδια από τους κήπους του σπιτιού της οικογένειας του δούκα, το Eaton Hall.

«Ο κόσμος καλώντας το όνομα του Γουίλιαμ, όσο αυτός φεύγει από τον γάμο του δούκας και της δούκισσας του Γουέστμινστερ», έγραψαν σε άλλο βίντεο από τον γάμο.

Σε ακόμη ένα βίντεο στο X, έβαλαν τη λεζάντα: «Το πλήθος ζητωκραυγάζει για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Το πλήθος είναι 10 φορές περισσότερο από εκείνο που παρευρέθηκε στους Αγώνες Invictus».

