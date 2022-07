Επίσκεψη στις ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον, για την τελετή απονομής των βραβείων Earthshot. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του ζευγαριού μετά από 8 χρόνια.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσαν μέσω Twitter ότι τα «βραβεία Earthshot Prize» θα γίνουν στη Βοστώνη τον Δεκέμβριο. «Το 2022, επιστρέφουμε και φέρνουμε τα βραβεία Earthshot στις ΗΠΑ, όπου θα βραβεύσουμε τους επόμενους πέντε νικητές», ανέφερε ο Ουίλιαμ σε βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο παίκτης των Boston Red, Ζάντερ Μπόγκερτς (Xander Bogaerts), ο οποίος πρόσθεσε: «Και θα το κάνουμε εδώ στη Βοστώνη».

Το Βραβείο Earthshot απονέμεται σε πέντε νικητές κάθε χρόνο για τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος και το όνομά του είναι εμπνευσμένο από το «Moonshot», (το μεγάλο άλμα), του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι. Ξεκίνησε το 2020 από τον δούκα του Κέιμπριτζ και τον Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο. Φέτος θα συνεργαστεί με το Ίδρυμα της Βιβλιοθήκης JFK όπου θα φιλοξενήσει την τελετή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Introducing #EarthshotBoston2022 🇺🇸​



This December, we’re heading to the @CityofBoston for the second annual #EarthshotPrize awards ceremony where we’ll celebrate 15 extraordinary Finalists, and award five new Winners ✨ pic.twitter.com/Baq7gfi40M