Ο πρίγκιπας Τζορτζ έγινε 11 ετών: Η φωτογραφία δια χειρός Κέιτ Μίντλετον

Ο μικρός πρίγκιπας Τζορτζ γίνεται 11 ετών και το παλάτι του Κένσιγκτον του ευχήθηκε «χρόνια πολλά», ποστάροντας μία ασπρόμαυρη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα αυτόν τον μήνα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον.

Στις 22 Ιουλίου του 2013 η Κέιτ Μίντλεντον έφερε στον κόσμο τον πρωτότοκο γιο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, πρίγκιπα Τζορτζ.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ανέβηκε στα επίσημα social media που φέρουν τα ονόματα των Κέιτ και Ουίλιαμ, ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο του Τζορτζ.

Η ασπρόμαυρη φωτογραφία που φέρει την υπογραφή της Κέιτ Μίντλετον δείχνει τον μελλοντικό βασιλιά με κοστούμι, χαρίζοντας ένα πλατύ χαμόγελο στη μητέρα του πριγκίπισσα της Ουαλίας.

«Ευχόμαστε στον πρίγκιπα Τζορτζ πολύ ευτυχισμένα 11α γενέθλια σήμερα» γράφει η ανάρτηση του Instagram προφίλ του πριγκιπικού ζεύγους.

