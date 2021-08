Πρίγκιπας Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ γυρίζουν σελίδα στις σχέσεις τους. Αυτό τουλάχιστον διακινείται από ειδικούς στα θέματα της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας.

Παρά τα όσα έχει περάσει η βασιλική οικογένεια μετά το Megxit και την πολύκροτη συνέντευξη των Σάσεξ στην Όπρα, τα πράγματα φαίνεται ότι παίρνουν άλλη τροπή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι επικοινωνούν συχνά με την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Πολλές φορές μάλιστα – όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Παλάτι – κάνουν κλήσεις μέσω Zoom και FaceTime.

Σε αυτές τις χαλαρές βιντεοκλήσεις λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, η Κέιτ Μίντλεντον αρκετές φορές είναι στην κουζίνα και μαγειρεύει, ενώ ο σύζυγός της, πρίγκιπας Γουίλιαμ, ετοιμάζει το απογευματινό τους τσάι. «Είναι ξεκάθαρο πως οι ένταση ανάμεσα τους έχει μείνει στο παρελθόν» αναφέρουν πηγές από το Παλάτι, σχολιάζοντας τη συχνή επικοινωνία που φαίνεται να έχουν πλέον με τους Σάσεξ.

Meghan and Harry ‘are now doing Zoom calls with Kate while she cooks dinner’ https://t.co/aIYdJ1ExGH