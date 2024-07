Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντά του, μετά την απόπειρα δολοφονίας του

Δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας εις βάτος του, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέλαβε και πάλι τα καθήκοντά του.

Ο 59χρονος Φίτσο δέχτηκε τέσσερις σφαίρες, από μικρή απόσταση, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε μια πόλη της κεντρικής Σλοβακίας στις 15 Μαϊου. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις.

Μετά την απόπειρα αυτή ο φερόμενος ως δράστης, ο ποιητής Γιούραϊ Τσίντουλα, 71 ετών, κατηγορήθηκε για τρομοκρατική επίθεση και προφυλακίστηκε.

Ο Φίτσο πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 31 Μαΐου και έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του την περασμένη Παρασκευή, σε μια εκδήλωση στην Μπρατισλάβα.

Σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ο Φίτσο πήγε στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μέσω μιας σήραγγας, για να αποφύγει τους δημοσιογράφους. «Αγαπητά προοδευτικά και φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης και αγαπητή αντιπολίτευση, ζητώ συγγνώμη που επέζησα, αλλά επιστρέφω» έγραψε ο ίδιος στο Facebook, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο γραφείο του.

Λόγω των τραυμάτων του ο Φίτσο χρησιμοποιεί πατερίτσες όταν περπατάει. Είναι επίσης εμφανές ότι έχει χάσει βάρος.

Δείτε τη στιγμή της απόπειρας δολοφονίας του

⚡️⚡️⚡️ The moment of the assassination attempt on Slovak Prime Minister Robert Fico. Five shots are heard in the video. pic.twitter.com/0bhjX795md