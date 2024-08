Ο Ραμζάν Καντίροφ εξόπλισε με πολυβόλο ένα Tesla και προσκάλεσε τον Ίλον Μασκ στην Τσετσενία

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ εξόπλισε με πολυβόλο ένα όχημα Tesla Cybertruck και προσκάλεσε τον Ίλον Μασκ στην Τσετσενία.

Μάλιστα, ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ ανέβασε το Σάββατο (17.08.2024) ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, της εταιρείας του Ίλον Μασκ.

Στην κορυφή του συγκεκριμένου Tesla, ο Καντίροφ έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Καντίροφ εκθειάζει, επίσης, επαίνους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Ίλον Μασκ.

Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Καντίροφ τον αποκαλεί «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής» και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Τσετσενία.

