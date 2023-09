Σοκάρει ο ισχυρισμός του Telegram «VChK-OGPU», που αναφέρει ότι ο Ραμζάν Καντίροφ πιθανότατα να έθαψε ζωντανό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του και προσωπικό του γιατρό, Έλχαν Σουλεϊμάνοφ.

Οι αναφορές από την Ρωσία αναφέρουν ότι ο Έλχαν Σουλεϊμάνοφ, στενός συνεργάτης του Ραμζάν Καντίροφ εχει εξαφανιστεί εδώ και μήνες και εκφράζεται φόβος ότι είναι νεκρός, καθώς υπάρχουν ισχυρισμοί ότι δηλητηρίαζε τον Τσετσένο πολέμαρχο.

Η φημολογία σχετικά με την υγεία του Καντίροφ στις αρχές του 2023 ήταν μεγάλη. Συγκεκριμένα σε βίντεο εμφανιζόταν να έχει πάρει βάρος, να είναι πρησμένος, ενώ συχνά δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του. Φήμες ανέφεραν για πιθανό πρόβλημα στα νεφρά.

Ο Έλχαν Σουλεϊμάνοφ, 49 ετών υπηρέτησε ως υπουργός Υγείας και αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τσετσενίας. Οπως αναφέρει η Daily Mail εδώ και σχεδόν έναν χρόνο δεν έχει κάνει αναρτήσεις στο Instagram και δεν υπάρχει κάποια πληροφορία γι’ αυτόν.

Puntin’s mafioso and brutal ruler of occupied Chechnya, Kadyrov blamed Elkhan Suleimanov, his doctor & Deputy Prime Minister for his poor health and executed him at the end of last year by burying him alive. He disappeared in October 2022. (Photo corrected) pic.twitter.com/UjVsITienQ