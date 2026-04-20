Ο ράπερ D4vd αντιμέτωπος με ισόβια ή και θανατική ποινή για τη δολοφονία 14χρονης

Σοκαρισμένη παραμένει η μουσική βιομηχανία στις ΗΠΑ από την είδηση της ανακάλυψης σε αυτοκίνητο του ράπερ D4vd, της διαμελισμένης σορού της 14χρονης Σελέστ Ρίβας. Ο Αμερικανός μουσικός συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για την άγρια δολοφονία.

Ο νεαρός, ταλαντούχος ράπερ D4vd κατηγορήθηκε τη Δευτέρα (20.04.2026) για τη δολοφονία της ανήλικης Σελέστ Ρίβας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε αποσύνθεση μέσα στον χώρο αποσκευών ενός Tesla, που ήταν καταχωρημένο στο όνομά του, στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της πόλης.

Ο 21χρονος ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντέιβιντ Μπερκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή ή ακόμη και τη θανατική ποινή, διευκρίνισε ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν.

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πράξεις, άσεμνες και ακατάλληλες σεξουαλικές πράξεις με ένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών, όπως και τον ακρωτηριασμό ενός πτώματος».

Η σορός του θύματος, Σελέστ Ρίβας, βρέθηκε διαμελισμένη και σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στο Tesla του τραγουδιστή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025.

Η έφηβη αγνοείτο για σχεδόν ενάμιση χρόνο. Με καταγωγή από την κομητεία Ρίβερσαϊντ, στο νοτιοανατολικό Λος Άντζελες, είχε εξαφανιστεί όταν ήταν ηλικίας 13 ετών.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν το πτώμα, αφού είχαν κληθεί σε έναν χώρο στάθμευσης κατασχεμένων οχημάτων του Χόλιγουντ από εργαζόμενους και γείτονες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για μια έντονη δυσοσμία, που προερχόταν από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το όχημα, πριν από την κατάσχεσή του, ήταν σταθμευμένο για σχεδόν έναν μήνα, σε μια γειτονιά του Χόλιγουντ Χιλς, σε κοντινή απόσταση από ένα εστιατόριο Tesla που είχε πρόσφατα ανοίξει ο Ίλον Μασκ.

Αυτό το φρικτό έγκλημα έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ, κυρίως γιατί το έργο του D4vd έχει μεγάλη απήχηση.

Ο νεαρός άνδρας έγινε γνωστός το 2022 όταν το τραγούδι του “Romantic Homicide” έγινε ανάρπαστο στο TikTok.