Στο μπάσκετ το… έριξε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και όπως φαίνεται γνωρίζει το άθλημα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπαιξε μπάσκετ με βουλευτές και άλλους συναδέλφους του στην περιοχή Μπεστεπέ της Άγκυρας, μέσα στο άλσος του Ατατούρκ.

Το βίντεο με τον Ερντογάν στο γήπεδο ανέβασε στα social media ο Mustafa Varank, βουλευτής στο AKP. «Είναι αλήθεια ότι περιστασιακά ξεφεύγω από το παιχνίδι και τραβάω βίντεο» έγραψε ο βουλευτής στην ανάρτηση του βίντεο που δείχνει τον Τούρκο πρόεδρο να παίζει μπάσκετ.

